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Президент Молдавии выступил за перезагрузку отношений с Россией на всех уровнях

Международная панорама
4 января, 20:44 UTC+3 КИШИНЕВ /Корр. ТАСС, Валерий Демидецкий

Игорь Додон считает, что дестабилизация ситуации в стране выгодна противникам проводимого президентом республики курса на восстановление стратегического партнерства с Россией

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Президент Молдавии Игорь Додон

Президент Молдавии Игорь Додон

© Михаил Метцель/ТАСC

КИШИНЕВ, 4 января. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Российско-молдавские отношения нуждаются в перезагрузке на всех уровнях. Об этом заявил в среду в интервью корреспонденту ТАСС президент Молдавии Игорь Додон.

"Я сторонник перезагрузки отношений между Россией и Молдавией на всех уровнях, что позволит снять напряженность, возникшую между нашими странами в прошлом году, - сказал он. - Этот вопрос мы обсуждали с президентом РФ Владимиром Владимировичем Путиным в ходе переговоров на полях прошедшего в конце прошлого года неформального саммита СНГ в Москве. Я предложил, чтобы в ближайшее время в Молдавию приехали представители МИД России, чтобы обсудить совместные шаги в этом направлении". Додон выразил надежду, что такая поездка состоится до конца января.

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"Могу подтвердить, что заинтересованность во встрече с делегацией российского дипломатического ведомства выразили представители и парламента, и правительства Молдавии. Надеюсь, что после переговоров, которые планируется провести уже до конца текущего месяца, мы выйдем на новый этап сотрудничества на уровне межправительственной комиссии, руководителей парламента, министерств", - отметил глава республики. Он выразил убежденность, что напряженность в отношениях двух стран неприемлема, так как направлена против интересов российского и молдавского народов.

Расправить крылья

"Я всегда понимал, что без стратегического партнерства с Россией Молдавия не выживет как государство. В ходе всенародных президентских выборов молдавский народ вручил мне мандат на восстановление партнерских отношений с Россией, поэтому я делаю все возможное в этом направлении, в чем нашел поддержку со стороны российского президента. И от этого курса я не отступлюсь", - сказал Додон. Он выразил сожаление, что в парламенте и правительстве Молдавии это понимают не все.

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"Многие там уповают на расширение сотрудничества с Западом и заинтересованы в сворачивании связей с Россией. Но в последнее время ситуация начала меняться: теперь все больше представителей законодательного органа, кабинета министров осознают, что такая маленькая страна, как Молдавия, чтобы эффективно продвигать свои интересы в мире, должна расправить оба крыла, сотрудничая как с Западом, так и Востоком. Улететь далеко на одном крыле не получится", - пояснил молдавский лидер. По его словам, к такому выводу он пришел после обсуждения мер по выходу из ситуации, сложившейся в отношениях с Россией, с представителями правительства и парламентского большинства.

Давление Запада

Додон также выразил мнение, что одной из причин проведения антироссийской политики со стороны правящей в Молдавии проевропейской коалиции - предстоящие в будущем году парламентские выборы.

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"Правящая Демократическая партия хочет заручиться поддержкой антироссийских кругов на Западе, которые заинтересованы в сохранении у власти в Молдавии проевропейской коалиции и [выступают] против политики сближения с Россией, которую проводят президент и поддерживающая его Партия социалистов [Республики Молдова], которая, как свидетельствуют опросы, может получить большинство мест в парламенте", - отметил молдавский лидер. Вместе с тем он подчеркнул, что "как всенародно избранный президент обязан выступить с инициативой восстановления отношений" между двумя странами на всех уровнях. "И сделать все возможное, чтобы это получилось", - заключил глава государства.

С начала года правительство Молдавии неоднократно отказывало во въезде в страну российским артистам, культурным деятелям, политологам и журналистам. Затем были высланы пять дипломатов, объявлен персоной нон грата вице- премьер России Дмитрий Рогозин, который является сопредседателем российско-молдавской межправительственной комиссии и представителем президента РФ по Приднестровью. Кабинет также выступил с инициативой о запрете на трансляцию информационных и аналитических программ из стран, не ратифицировавших Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении, в число которых входит Россия. Президент Молдавии осудил эти шаги.

Дестабилизация ситуации в Молдавии

Додон, комментируя эскалацию противостояния с парламентским большинством и правительством, которые сформировала правящая Демократическая партия (ДПМ), подчеркнул, что дестабилизация ситуации в Молдавии выгодна противникам проводимого президентом республики курса на восстановление стратегического партнерства с Россией.

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"В парламенте и правительстве хорошо знают, что я никогда не подпишу законы и решения, направленные на ухудшение отношений с Россией. В ходе прямых президентских выборов молдавский народ вручил мне мандат на восстановление стратегического партнерства с РФ, я не откажусь от этого курса. Также они понимают, что я не соглашусь утверждать министров, которые скомпрометировали себя, в частности, участием в схемах по хищению 1 млрд долларов из банков страны", - сказал Додон, комментируя принятое на этой неделе решение Конституционного суда, который разрешил премьеру и спикеру подписывать законы в обход президента.

Додон назвал это решение суда незаконным, а многие его сторонники призвали начать уличные протесты.

Два выхода из кризиса

Глава Молдавии подчеркнул, что из противостояния с правящим большинством и правительством "есть два выхода". Первый - вывести на улицы народ, что "приведет к массовым волнениям". И второй - сконцентрировать "все силы для победы на предстоящих в конце года парламентских выборах".

По его словам, первый сценарий означает "риск дестабилизации в стране, в том числе с возможностью провокаций в отношении Приднестровья". "Мы знаем, что такие планы существуют у определенных кругов на Западе, которые заинтересованы создать очередную горячую точку вокруг России, особенно накануне предстоящих там выборов президента", - пояснил Додон.

"Если я поддамся эмоциям и уговорам тех, кто призывает начать уличные протесты, то сыграю на руку тем, кто заинтересован именно в таком сценарии. Они воспользуются этим и постараются переложить ответственность за дестабилизацию ситуации на президента, который поддерживает тесные отношения с Москвой", - отметил глава государства.

Он также заметил, что такой сценарий выгоден кругам на Западе, которые опасаются, что на парламентских выборах победят Партия социалистов (ПСРМ) и другие формирования, поддерживающие курс президента на сближение с Россией, что прогнозируют практически все социологические опросы.

Не поддаваться на провокации

"Нынешнее правительство все вопиющие беззакония предпринимает с молчаливого согласия представителей ЕС и США. Поэтому силовой разгон демонстраций сторонников президента, запрет ПСРМ и других формирований, поддерживающих взятый мной курс на сближение с Россией, получил бы с их стороны полную поддержку. И с чем бы мы пошли на предстоящие в этом году решающие выборы?" - задался вопросом Додон.

Он высказал убежденность, что представители правящей в Молдавии проевропейской коалиции предпринимают антироссийские выпады не только с целью заручиться поддержкой антироссийских кругов на Западе, которые против политики президента по сближению с Россией, но и для того, чтобы спровоцировать президента и его сторонников на уличное противостояние. В этой ситуации, отметил Додон, необходимо не поддаваться на провокации, проявить выдержку.

"Я предложил правительству и парламентскому большинству прекратить противостояние между ветвями власти в интересах народа", - сказал глава государства. При этом он не исключил, что его сторонники могут прибегнуть к мирным протестам, если оппоненты продолжат политику давления на президента и взятый им курс на сближение с Россией.

Президент против коалиции

В Молдавии с 2009 года у власти находится коалиция проевропейских партий, лидеры которых обещали добиться вступления страны в ЕС. Однако ее правление ознаменовалось кризисом в экономике, серией коррупционных и политических скандалов. Осенью 2015 года после известия о причастности властей к хищению из банков 1 млрд евро на улицы вышли десятки тысяч протестующих. Под их давлением пали два правительства, был осужден за коррупцию бывший премьер-министр Владимир Филат, который являлся лидером правящей Либерал-демократической партии Молдовы (ЛДПМ).

Новую коалицию сформировали бывшие партнеры либерал-демократов из ДПМ. По словам президента, сделано это было "сомнительными методами - получив на выборах 2014 года всего 19 из 101 места, демократы теперь контролируют 60 мандатов, пополнив свои ряды перебежчиками из оппозиционных партий", - заметил он.

Результаты последних опросов показали, что более 80% населения не доверяет властям, а количество сторонников провозглашенного правительством курса на евроинтеграцию - хотя Кишинев и получил безвизовый въезд в ЕС - снизилось с 2010 года с 70% до 48%. При этом число тех, кто ратует за вступление в ЕАЭС, превысило 54%.

Эти настроения оказали влияние на президентские выборы в 2016 году, победу на которых одержал Додон, который тогда возглавлял выступающую за интеграцию в ЕАЭС ПСРМ. По данным опросов, за эту политическую силу на предстоящих в 2018 году парламентских выборах готова проголосовать почти половина определившихся избирателей.

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