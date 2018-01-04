СМИ: в Бразилии перед выборами создают рабочую группу по борьбе с ложными новостями

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 4 января. /ТАСС/. Власти Бразилии приняли решение создать рабочую группу, которая займется борьбой с распространением ложных новостей через социальные сети и мобильные мессенджеры. Об этом сообщила в четверг газета Folha de S.Paulo.

По информации издания, инициатива связана с предстоящими всеобщими выборами, которые пройдут в крупнейшей южноамериканской стране в октябре текущего года. В состав рабочей группы войдут следователи и эксперты Федеральной полиции, сотрудники Генеральной прокуратуры и представители Высшего избирательного суда - органа, который в Бразилии занимается рассмотрением дел о нарушении избирательного законодательства. Предполагается, что совместными усилиями они разработают законопроект, устанавливающий ответственность за распространение ложных новостей. Если этот документ будет предложен на рассмотрение Национального конгресса (парламента) Бразилии и одобрен в ближайшие месяцы, есть шанс, что новые законодательные нормы вступят в силу уже перед официальным стартом избирательной кампании.

Как отметил в беседе с Folha de S.Paulo глава отдела по расследованию и борьбе с организованной преступностью Федеральной полиции Эужениу Коутинью Рикас, в действующем законодательстве крупнейшей южноамериканской страны нет четкого определения понятия "ложных новостей" и не установлено наказание за их распространение. По мнению Рикаса, власти должны получить возможность действовать в тех случаях, когда "становится очевидна практика создания фальшивых новостей с целью вмешательства в [предвыборную] борьбу путем оказания поддержки или нанесения ущерба тому или иному кандидату". В частности, новая законодательная инициатива может предоставить правоохранительным органам возможность проводить обыски и конфискацию имущества по делу о распространении ложной информации.

Представитель Федеральной полиции также упомянул об "обеспокоенности" бразильских властей в связи с сообщениями о вмешательстве, которое якобы имело место во время президентской кампании 2016 года в США. "Судья [Луис] Фукс (6 февраля он вступит в должность председателя Высшего избирательного суда - прим. ТАСС) обеспокоен подобной возможностью, и мы тоже", - заявил Рикас. При этом он не уточнил, кто, по его мнению, может быть заинтересован во вмешательстве в выборы в Бразилии.

Обвинения в адрес России

В последние месяцы в адрес России не раз раздавались обвинения во вмешательстве в избирательные кампании в других странах. Одним из примеров стало начатое в США расследование по поводу влияния, которое Москва якобы оказала на предвыборные процессы в США. Кроме того, в сентябре прошлого года Алекс Стамос, отвечающий за безопасность в Facebook, выступил с утверждением, что в 2016 году некая российская структура потратила $100 тыс. на распространение в соцсети рекламных сообщений политического характера посредством создания ложных учетных записей и страниц. По его словам, согласно проведенному компанией анализу, упомянутые аккаунты были связаны друг с другом и ими, вероятно, управляли из России.

Впоследствии компания Facebook передала около 3 тыс. образцов этих рекламных объявлений в Конгресс США, где ведутся разбирательства по поводу приписываемых Москве попыток повлиять на выборы 2016 года. В свою очередь пресс- секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль не имеет никакого отношения к размещению политической рекламы в социальной сети и не знает, кто стоит за такими заказами. В России не раз отмечали, что основания для обвинений в адрес Москвы во вмешательстве в выборы в США и в ряде европейских стран отсутствуют, и ни единого доказательства на этот счет предоставлено не было.

Избирательный календарь в Бразилии

Всеобщие (президентские, парламентские и губернаторские) выборы состоятся в Бразилии 7 октября 2018 года. Если для определения победителей понадобится второй тур, он пройдет 28 октября. Согласно опросам общественного мнения, среди вероятных претендентов на высший государственный пост сейчас лидируют бывший глава государства Луис Инасиу Лула да Силва, представляющий левую Партию трудящихся, и ультраправый депутат национального парламента Жаир Болсонару.