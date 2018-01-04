Руководство украинского мобильного оператора "Киевстар" заявило об обысках в компании

КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Сотрудники налоговой полиции провели обыски в офисе украинского оператора сотовой связи "Киевстар". Об этом сообщил в четверг президент компании Петр Чернышев.

"Сегодня утром к нам в главный офис пришло около трех десятков налоговых полицейских. <...> Предъявили нам постановление Шевченковского районного суда Киева о разрешении провести обыск нашего офиса. Что же они ищут в таком большом составе? Три договора, заключенных очень давно еще прошлым руководством компании и уже прекративших действие, и пару десятков дополнительных документов к ним", - написал он в Facebook, не уточнив о каких именно документах идет речь.

Чернышов также отметил, что удивлен происходящим, так как компания всегда сотрудничала с правоохранительными органами.

"[Мы] отвезли в суд целый грузовик (это не шутка!) доказательств, однако, как видимо, суд посчитал это недостаточным и 26.12.2017, ничего нам не сказав, дал налоговым инспекторам разрешение на обыск и изъятие документов", - добавил он.

Компания "Киевстар" была создана в 1994 году, услуги мобильной связи предоставляются с 1997 года. По состоянию на март 2013 года "Киевстар" обслуживал около 27 млн абонентов, что составляет около половины населения Украины. В сентябре 2017 года представитель адвокатского объединения Lawyer Association Lex & Buckler Олег Бабич сообщил, что Печерский районный суд Киева предоставил Генпрокуратуре Украины доступ к звонкам и перепискам всех клиентов оператора мобильной связи "Киевстар" в период с ноября 2013 года по март 2014 года, когда происходили события на "майдане".