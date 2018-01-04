Кандидат в президенты Финляндии: договор с НАТО поставил под удар нейтралитет страны

ХЕЛЬСИНКИ, 4 января. /ТАСС/. Взаимодействие с Североатлантическим альянсом негативно отразилось на репутации Финляндии как государства, не входящего в военные союзы. Такое мнение выразил в четверг кандидат в президенты страны Пааво Вяюрюнен, который собирается баллотироваться на выборах в 2018 году.

"Доверие к Финляндии в вопросе неприсоединения к военным союзам снизилось в том числе из-за ее договора с НАТО о предоставлении финской территории для проведения учений альянса (подписан в 2014 году - прим. ТАСС) и участия стран НАТО в военных маневрах, организуемых в Финляндии", - подчеркнул он. По мнению Вяюрюнена, удар по нейтральному статусу республики был нанесен при действующем президенте Саули Ниинистё. Кроме того, полагает он, в перспективе нынешняя политика грозит привести к подаче заявки на вступление в альянс.

Вяюрюнен добавил также, что в качестве нового шага Финляндия сейчас развивает общую оборону Евросоюза, чтобы можно было воспользоваться прописанным в договоре о ЕС положением об оказании государствам-членам военной помощи. "За счет этого ЕС превратится в военный союз и европейскую опору НАТО", - считает политик. По его мнению, "для того, чтобы Финляндия смогла сохранить возможность оставаться вне [международных] кризисов, ей нужно прояснить свою позицию как страны, не входящей в военные блоки".

Финляндия не является членом НАТО, но входит в число партнеров альянса. Ранее премьер-министр Юха Сипиля заявил, что подача страной заявки на вступление в Североатлантический альянс потребовала бы широкой народной поддержки.

Президент Саули Ниинистё в декабре прошлого года указал, что вступление в НАТО не актуально для страны. По его мнению, являясь членом альянса, Финляндия не сможет оставаться вне возможных кризисов между НАТО и Россией. В то же время Ниинистё полагает, что его стране нужно будет серьезно задуматься о вступлении в военный блок в том случае, если Москва "начнет видеть в ЕС и государствах-членах такого же врага, как НАТО". В этой ситуации, пояснил он, Финляндия теряет то преимущество, которое у нее есть сейчас, - нейтральный статус.