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Макрон пригласит в Париж на столетие окончания Первой мировой войны более 80 лидеров

Международная панорама
4 января, 19:58 UTC+3 ПАРИЖ ПАРИЖ 4, января. /ТАСС

По словам Эмманюэля Макрона, помнить данный период в мировой истории - это "моральная обязанность" каждого

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ПАРИЖ, 4 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон намерен пригласить в Париж на мемориальную церемонию 11 ноября 2018 года по случаю столетия с момента окончания Первой мировой войны более 80 глав государств и правительств.

СПЕЦПРОЕКТ

Первая мировая война

ТАСС вспоминает основные события и малоизвестные детали войны, которая первой в истории получила название мировой и до неузнаваемости изменила жизнь России.

Об этом французский лидер сообщил в четверг во время выступления перед французскими дипломатами в Елисейском дворце.

Он напомнил, что в этом году мир будет отмечать знаменательную дату - столетие окончания Великой войны. "Я приглашу в Париж 11 ноября 2018 года свыше 80 глав государств и правительств", - сказал он. По словам Макрона, помнить этот период в мировой истории - это "моральная обязанность" каждого.

11 ноября 2017 года во Франции прошли мероприятия, посвященные 99-й годовщине окончания Первой мировой войны. В этот день президент возглавил мемориальную церемонию в Париже, посетил музей Жоржа Клемансо, руководившего правительством страны в заключительный период войны, и возложил венок к памятнику французскому политику на Елисейских полях.

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