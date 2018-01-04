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УПЦ Московского патриархата подала списки для нового обмена военнопленными

Международная панорама
4 января, 20:22 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 4, января. /ТАСС

По словам митрополита Онуфрия, в каждом из них около десяти человек

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КИЕВ, 4 января. /ТАСС/. Украинская православная церковь Московского патриархата (УПЦ МП) подала списки обеим сторонам вооруженного конфликта в Донбассе для следующего обмена пленными. Об заявил в четверг митрополит Онуфрий на встрече с освобожденными военнопленными в его резиденции в Киево-Печерской лавре.

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"Мы подали списки. Их немного, примерно человек десять на десять (речь идет о следующем обмене - пресс-служба УПЦ МП). Эти списки проходят проверку. Очень сложный процесс идентификации человека. В одном списке есть, в другом нет. Очень важно, чтобы мы имели достоверную информацию. Если есть более детальные данные, просим вас их присылать", - цитирует предстоятеля УПЦ МП его пресс-служба.

Митрополит попросил родных и друзей тех, кто еще ожидает освобождения, предоставлять точную информацию о заключенных для ускорения обменного процесса. Он также заверил, что Украинская православная церковь не остановится и будет продолжать переговоры до тех пор, пока не будут освобождены все военнопленные.

"Мы знаем, что если Бог не благословит наши старания, ничего не получится. Это неприкладная истина. Поэтому мы молимся Богу и делаем то, что можем делать, чтобы всех освободить, чтобы каждый человек был на свободе и мог себя реализовать в тех условиях, в которых его Господь сотворил", - отметил митрополит Онуфрий.

Он также напомнил роль Православной церкви в процессе обмена военнопленными. "Занимаясь процессом освобождения, церковь действует в плоскости милосердия, где должны прощать друг друга. Все мы люди и никто не должен зарекаться от тюрьмы и от сумы. Сегодня можно сидеть в мягком кресле, а завтра быть закованным. Церковь просит, чтобы мы простили тех и их просим, чтобы они простили нас. Это и есть принципы, по которым мы действуем", - пояснил митрополит Онуфрий.

27 декабря 2017 года были освобождены 73 удерживаемых украинца. Провозглашенным республикам Донбасса были переданы 233 лица. Это самый крупный обмен удерживаемых лиц между сторонами конфликта с 2015 года.

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