Макрон отметил особую роль Китая в урегулировании кризиса вокруг КНДР

ПАРИЖ, 4 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон считает, что Китаю принадлежит особая роль в урегулировании кризиса вокруг Корейского полуострова. Об этом французский лидер заявил в четверг во время выступления перед французскими дипломатами в Елисейском дворце.

Инфографика Напряженность вокруг Корейского полуострова Ситуация на Корейском полуострове остается крайне напряженной. В 2017 году КНДР провела 20 запусков баллистических ракет. В свою очередь США с союзниками постоянно осуществляют в регионе широкомасштабные морские учения. Стороны обмениваются жесткими заявлениями, не исключая ни одного варианта развития ситуации, в том числе военного.

"Через несколько дней у меня будет возможность поговорить с китайским президентом (председателем КНР Си Цзиньпином - прим. ТАСС) об этом, потому что я считаю, что Китай имеет особую роль в том, чтобы помочь успокоить эту ситуацию", - сказал Макрон. Он подчеркнул, что "китайский президент демонстрирует свое полное понимание этой проблемы, которая уже является не региональной, а глобальной".

"Мы будем добиваться поиска политического решения, чтобы положить конец провокациям Северной Кореи и открыть путь к денуклеаризации Корейского полуострова", - заявил Макрон. "Сегодня важно, чтобы благодаря дипломатическому давлению нам удалось создать каналы для обсуждения этой ситуации с Северной Кореей", - отметил президент Франции. По его словам, сложившаяся вокруг КНДР ситуация "показывает, что отсутствие диалога и международных рамок не решает проблему".

Президент Франции Эмманюэль Макрон отправится в Китай с четырехдневным визитом 7 января. Как сообщили ранее в Елисейском дворце, этот визит позволит двум лидерам "установить личные контакты и всеобъемлющее стратегическое партнерство по решению основных вызовов, включая ситуацию вокруг Северной Кореи, борьбу с финансированием терроризма и глобальное потепление".