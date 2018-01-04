СМИ: два человека погибли при обстреле Дамаска и предместья Хараста cо стороны боевиков

ТАСС, 4 января. Бандформирования, действующие в регионе Восточная Гута под Дамаском, нарушили в четверг режим прекращения огня и обстреляли из минометов жилой квартал Эль-Имара в сирийской столице. Об этом сообщило агентство SANA со ссылкой на представителя городского полицейского управления.

По его информации, снаряды разорвались поблизости от пекарни. В результате погибла женщина и еще 22 человека получили ранения.

В предместье Хараста (8 км от Дамаска) под обстрел попала площадь Дахия. По предварительным данным, погибла одна девочка, ее мать и сестра получили ранения.

Сирийская артиллерия ответила огнем по позициям боевиков в Восточной Гуте и уничтожила несколько пусковых установок.

Восточная Гута включена в одну из зон деэскалации, созданных в соответствии с соглашением от 4 мая между странами - гарантами перемирия в Сирии - Россией, Ираном и Турцией. Сирийское командование объявило о прекращении военных действий в этом регионе 22 июля, однако вооруженные группировки с тех пор неоднократно обстреливали Дамаск и его пригороды.

По сведениям SANA, в Пальмире (240 км от Дамаска) сирийские военнослужащие предотвратили в четверг попытку теракта. На блокпосту к востоку от города они задержали пикап с 500 кг взрывчатки. Террористы-смертники из группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) готовили диверсию против казармы правительственных сил. 28 ноября 2017 года на подступах к городу Эс-Сухна (70 км от Пальмиры) сирийские военные обезвредили грузовик с взрывчаткой и уничтожили восемь террористов ИГ.