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Трамп не намерен судиться из-за новой книги про него

Международная панорама
4 января, 23:28 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 4, января. /ТАСС

В Белом доме заявили, что произведение представляет "таблоидные сплетни, полные мошеннических утверждений"

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ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп считает новую книгу про него и его окружение "полной фантазией", но не планирует подавать в суд на издателей, а также автора Майкла Вулфа. Об этом сообщила в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс, комментируя предстоящий выход в свет книги Вулфа "Огонь и ярость. Внутри Белого дома Трампа", из-за которой в Вашингтоне вспыхнул громкий политический скандал.

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"Эта книга - ошибка на ошибке", - заявила официальный представитель американского лидера. С ее точки зрения, опус Вулфа представляет собой "таблоидные сплетни, полные мошеннических утверждений".

При этом Сандерс уточнила, что сейчас глава администрации США не собирается подавать в суд на автора, издателей или кого-либо из беседовавших с Вулфом лиц, достоверность высказываний которых оспаривается Белым домом. На прямой вопрос на эту тему пресс-секретарь Трампа ответила: "Мне о таком в настоящее время не известно".

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