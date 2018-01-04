Судан отзывает своего посла в Египте для консультаций

КАИР, 4 января. /ТАСС/. Судан отзывает своего посла в Арабской Республике Египет. Об этом в четверг сообщил телеканал Al Arabiya со ссылкой на заявление суданского министерства иностранных дел.

Согласно этому заявлению, Хартум решил отозвать своего дипломатического представителя в соседнем государстве "для консультаций". О конкретных причинах такого шага МИД Судана не сообщается.

Внешнеполитическое ведомство Египта со своей стороны заявило, что "посольство АРЕ в четверг было уведомлено об отзыве суданского посла из Каира". Как указывается в специальном заявлении египетского МИД, Каир "в настоящее время комплексно оценивает ситуацию для принятия соответствующих мер".

Несколько дней назад МИД Египта выступил с опровержением информации о том, что Каир якобы предложил исключить Судан из переговорного процесса относительно строительства и дальнейшей эксплуатации гигантской плотины "Ан-Нахда" и гидроэлектростанции на реке Голубой Нил, возводящихся на территории Эфиопии. Многие вопросы, касающиеся проекта "Ан-Нахда", в частности о распределении водных ресурсов между странами бассейна Нила после вступление в строй плотины, до сих пор остаются предметом дискуссий между соседними государствами.