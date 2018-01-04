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США приостановили помощь Пакистану в сфере безопасности

Международная панорама
4 января, 23:59 UTC+3 ВАШИНГТОН 4, января. /ТАСС

Вашингтон добивается от Исламабада более активных действий в борьбе с движением "Талибан", "сетью Хаккани" и другими террористическими группировками

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© AP Photo/Luis M. Alvarez

ВАШИНГТОН, 4 января. /ТАСС/. Власти США приняли решение приостановить оказание помощи Пакистану в области безопасности. Это подтвердила в четверг на регулярном брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

"Сегодня мы можем подтвердить, что приостанавливаем оказание Пакистану содействия в сфере национальной безопасности, только в сфере национальной безопасности", - заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. "Пока пакистанское правительство не предпримет решительные действия против [террористических] группировок, включая афганское движение "Талибан" (запрещено в РФ - прим. ТАСС) и [пакистанскую] "сеть Хаккани", которые мы считаем дестабилизирующими регион и действующими против американского персонала, США будут сохранять приостановку оказания этого содействия Пакистану в сфере безопасности", - отметила дипломат.

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"Это не должно быть сюрпризом для Пакистана", - утверждала Науэрт, имея в виду нынешнее решение правительства США. По ее словам, руководство США предупреждало власти Пакистана, что тем нужно делать более решительные шаги в сфере борьбы с терроризмом, чтобы Вашингтон мог продолжать предоставлять Исламабаду финансовое содействие, предназначенное для вооруженных сил и правоохранительных органов.

При этом Науэрт не пояснила, о каких именно суммах денег идет речь. Власти США сейчас ведут такие подсчеты, сказала она, пообещав предоставить сведения на этот счет позднее.

Кроме того, представитель Госдепартамента сообщила, что Вашингтон сохраняет за собой возможность размораживания в отдельных конкретных случаях оказание Пакистану той или иной финансовой помощи означенного рода, когда это отвечает интересам национальной безопасности США. "США сохраняют готовность работать с Пакистаном в борьбе со всеми террористами <...>, и мы надеемся, что будем в состоянии возобновить двусторонние отношения в сфере безопасности, когда Пакистан продемонстрирует готовность агрессивно противостоять афганскому "Талибан", "сети Хаккани" и другим группировкам, которые действуют с его территории", - добавила Науэрт.

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