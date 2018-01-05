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CNN: компания Трампа предоставила спецпрокурору запрошенные в рамках дела об РФ документы

Международная панорама
5 января, 0:54 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 5, января. /ТАСС

Сведения касаются встреч и мероприятий, проводимых руководителями и топ-менеджерами организации с июня 2015 года по январь 2017 года, а также их контактов

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НЬЮ-ЙОРК, 5 января. /ТАСС/. Принадлежащая президенту США Дональду Трампу компания Trump Organization предоставила в распоряжение спецпрокурора Роберта Мюллера запрошенные им в рамках расследования в отношении РФ документы. Об этом сообщила в четверг телекомпания CNN.

По данным ее источников, Trump Organization передала команде Мюллера, а также членам спецкомитетов Конгресса США, расследующих предполагаемое вмешательство РФ в американские выборы, объемный массив документов. В них содержится информация о встречах, контактах и мероприятиях, которые проводились представителями компании в период с момента вступления Трампа в президентскую гонку в июне 2015 года вплоть до дня его инаугурации в январе 2017 года. Данные включают деловые расписания руководителей и топ-менеджеров организации, электронные письма, а также сведения, относящиеся к проведению президентской кампании.

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Как отмечает CNN, информация, переданная следователям, содержит данные, относящиеся к встрече в нью-йоркском небоскребе Trump Tower в июне 2016 года, в которой участвовали в том числе сын президента Дональд Трамп - младший и юрист из РФ Наталья Весельницкая. Кроме того, документы включают сведения, имеющие отношение к предпринимателю Аразу Агаларову и членам его семьи, а также к руководителю Российско-американской торговой палаты в США Сергею Миллиану, сообщает телеканал.

Также в список переданных документов попали данные о переписке членов избирательного штаба Трампа с представителями организации WikiLeaks и о мероприятии, проведенном в октябре 2016 года в Париже неким "дружественным по отношению к России" научно-исследовательским центром, в котором участвовал сын американского президента. При этом, согласно CNN, следователи не запрашивали у Trump Organization информации финансового характера, касающейся бизнеса Трампа.

Разбирательство по поводу приписываемого РФ вмешательства в выборы в США 2016 года проводят ФБР, а также спецкомитеты по разведке Сената и Палаты представителей американского Конгресса. В середине мая минюст назначил бывшего директора ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором для проведения отдельного независимого расследования по широкому кругу вопросов, включая предполагаемый сговор команды Трампа с Москвой.

Сам президент США и его помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании. Москва также множество раз опровергала утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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