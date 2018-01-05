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СМИ: массовые шествия в поддержку правительства прошли в городах Ирана

Международная панорама
5 января, 1:30 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

По данным агентства SANA, демонстранты "потребовали наказать зачинщиков насильственных акций"

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ТАСС, 5 января. Многотысячные уличные шествия в поддержку руководства Ирана состоялись в четверг в городах Исламской Республики. Как сообщило агентство SANA, в них приняло участие свыше миллиона человек. Демонстранты выразили "солидарность с правительством, принявшим своевременные меры по пресечению смуты и волны беспорядков".

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По информации SANA, участники массовых митингов "потребовали наказать зачинщиков насильственных акций и тех, кто пытается спровоцировать в стране анархию". Они заявили "о преданности вождю революции [верховному руководителю Ирана и духовному лидеру] аятолле Али Хаменеи и выразили гнев в ответ на заговор США, Израиля и Саудовской Аравии по разжиганию междоусобицы".

Как передало агентство, митинги и шествия в поддержку властей продолжаются в Иране второй день. В четверг они прошли в Мешхеде, Исфахане, Нишапуре, Бирдженде, Ширазе и других крупных населенных пунктах. В пятницу ожидаются еще более массовые акции в городах и провинциях Ирана, крупнейшая демонстрация пройдет в Тегеране после пятничной молитвы.

Волна антиправительственных протестов началась в Иране 28 декабря. Участники манифестаций выражали недовольство по поводу роста цен и банкротства предприятий. В результате уличных столкновений погибли 45 человек, в том числе полицейские и дружинники. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек, все они предстанут перед судом в ближайшее время.

Председатель комитета по национальной безопасности и внешней политике иранского меджлиса Алаэддин Боруджерди заявил в четверг, что "попытки президента США Дональда Трампа посеять рознь между иранцами не приведут к желаемому результату". По его словам, "враги Ирана и их агенты замыслили переместить в страну пламя региональных конфликтов". Однако, как подчеркнул Боруджерди, Тегеран "не позволит никому вмешиваться в свои внутренние дела".

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