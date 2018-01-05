Глава МИД Турции выступил за перезагрузку в отношениях Берлина и Анкары

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу предложил список из четырех пунктов для улучшения отношений с ФРГ. Они перечислены в его авторской статье, которая опубликована в пятницу в газетах, входящих в медиагруппу Funke.

Перезагрузка отношений

"Обе стороны заинтересованы в перезагрузке двусторонних отношений, поскольку мы живем во времена, полные вызовов", - полагает он. "Было бы разумно продолжать наши связи в духе дружбы и сотрудничества, как и было на протяжении 300 лет", - отметил министр. "Нужно создать новые рамки для взаимопонимания", - добавил политик.

Во-первых, по словам Чавушоглу, и Берлин, и Анкара должны рассматривать друг друга в качестве "равноправных партнеров". Кроме того, следует вести доверительный диалог на всех уровнях, потому что "дистанционная дипломатия не подходит" для улучшения ситуации. В-третьих, турецкий министр предложил отказаться от "популистских и эгоцентричных" заявлений, нацеленных на внутреннее потребление, в пользу "прагматичных подходов".

Четвертый пункт министр назвал самым важным. По его словам, ФРГ и Турции следует руководствоваться сопереживанием друг другу при выстраивании отношений.

"Мы думаем, что травму, которая была нанесена нашему населению вследствие попытки переворота 15 июля 2016 года, здесь (то есть в Германии - прим. ТАСС) не до конца осознают. От наших немецких друзей мы ожидаем, что они будут лучше понимать ситуацию, в которой в настоящее время находится Турция", - отметил Чавушоглу.

Потенциал экономического сотрудничества

Министр сказал, что имеется "существенный потенциал" в экономическом сотрудничестве Берлина и Анкары. "Турция в ближайшие десять лет будет реализовывать крупные инфраструктурные проекты в таких областях, как транспорт и энергетика", - отметил глава турецкой дипломатии. Кроме того он напомнил о замедлившемся на фоне разногласий процессе сближения его страны с Европейским союзом: "Преодоления штиля в процессе нашего вступления в ЕС отвечает интересам всех сторон".

Чавушоглу затронул также тему ареста на территории Турции граждан ФРГ, которые подозреваются в причастности к терроризму. Берлин подвергал задержания жесткой критике. "С точки зрения политики мы предпринимаем все возможное для того, чтобы ускорить юридические процедуры", - отметил в этой связи министр.

Хронология разногласий

Первый виток напряженности в отношениях Турции и ФРГ пришелся на позапрошлый год, когда Бундестаг принял резолюцию, в которой убийства армян в Османской империи названы геноцидом. Турецкое руководство требовало от официального Берлина публично дистанцироваться от данной резолюции. Кроме того, резкую реакцию Анкары вызвала сатирическая передача, вышедшая на центральном немецком телевидении, в которой ведущий прочитал оскорбительное стихотворение в адрес президента Реджепа Тайипа Эрдогана.

Весной 2017 года турецкие политики собирались совершить своеобразное турне по европейским странам и выступить перед соотечественниками в преддверии референдума по конституционной реформе. Правительство Германии посчитало, что они по сути будут заниматься госпропагандой на территории ФРГ, и запретило проведение этих мероприятий, чем спровоцировало волну жесткой критики в свой адрес и обвинения в "применении нацистских методов".

Разногласия перешли из политической плоскости в общественную, когда турецкие власти задержали журналиста немецкой газеты Die Welt Дениза Юджеля (имеет два гражданства). Это стало для Берлина поводом не просто в очередной раз говорить о давлении на прессу, но и возмутиться репрессиями по отношению к своему гражданину. В последующие месяцы достоянием общественности становились все новые случаи арестов немецких граждан на территории Турции.

Параллельно с этим развивалась история с военной базой в Инджирлике, где были дислоцированы немецкие солдаты. Армия ФРГ является парламентской, это значит, что депутаты Бундестага имеют право посещать военнослужащих страны в любое время. Турецкая сторона не пустила туда парламентариев без объяснения причины. В итоге солдат передислоцировали в Иорданию - страну, которая в отличие от Турции не входит в НАТО.