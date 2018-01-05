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Помилованный экс-президент Перу отправился из больницы домой

Международная панорама
5 января, 7:38 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Медицинское учреждение бывший глава государства покинул в инвалидном кресле

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ТАСС, 5 января. Бывший президент Перу Альберто Фухимори, осужденный на 25 лет за преступления против человечности и коррупцию, отправился в четверг из больницы домой после того, как действующий глава государства Педро Кучински принял в декабре прошлого года решение о его помиловании. Об этом сообщила газета Comercio.

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По ее данным, экс-президент покинул медицинское учреждение, куда он был доставлен из тюрьмы 23 декабря из-за ухудшения здоровья, в инвалидном кресле в сопровождении своего сына депутата Кенхи Фухимори.

В апреле 2009 года Фухимори, возглавлявший Перу в 1990-2000 годах, был приговорен к 25 годам лишения свободы. В частности, суд счел доказанной причастность политика к убийствам 15 человек в округе Барриос-Альтос в ноябре 1991 года, а также к похищению и убийству девяти студентов и преподавателя Университета Ла-Кантута (Лима) в июле 1992 года. Экс-президент также был осужден по ряду дел, связанных с коррупцией и растратой госсредств.

24 декабря Кучински объявил о своем решении помиловать 79-летнего Фухимори в связи с состоянием здоровья последнего. Это спровоцировало массовые протесты, которые переросли в беспорядки. В конце декабря десятки тысяч человек вышли на улицы, чтобы потребовать отмены решения о помиловании.

Следующая акция протеста запланирована на 11 января.

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