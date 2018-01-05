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МИД КНР приветствует восстановление межкорейских переговоров

Международная панорама
5 января, 10:46 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 5, января. /ТАСС

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан надеется, что международная общественность окажет положительное воздействие на сближение между Пхеньяном и Сеулом

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ПЕКИН, 5 января. /ТАСС/. Китайские власти приветствуют восстановление переговоров между КНДР и Республикой Корея и выражают готовность оказывать содействие этому процессу. Об этом заявил 5 января на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Мы обратили внимание на недавние изменения ситуации [на Корейском полуострове]. Прежде я неоднократно излагал официальную позицию Пекина по этому вопросу: китайская сторона приветствует и выступает в поддержку таких позитивных шагов, направленных на нормализацию межкорейских отношений", - отметил дипломат, отвечая на вопрос журналистов.

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Он выразил надежду, что международная общественность окажет положительное воздействие на этот процесс сближения между Пхеньяном и Сеулом, предпримет меры, которые позволят улучшить их двусторонние контакты.

Республика Корея и КНДР 3 января восстановили линию специальной связи в деревне Пханмунджом на совместной границе. Ожидается, что страны обсудят перспективы участия северокорейской сборной на предстоящих зимних Олимпийских играх в южнокорейском городе Пхёнчхане (северо-восточная провинция Канвондо).

Ранее Сеул предложил Пхеньяну провести 9 января переговоры на высоком уровне - впервые с декабря 2015 года. Как сообщили ТАСС в министерстве объединения Республики Корея, главной темой "станут практические шаги по улучшению межкорейских отношений".

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