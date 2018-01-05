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Китай ожидает от визита Макрона в Пекин важных изменений в отношениях с Францией

Международная панорама
5 января, 11:07 дата обновления: 5 января, 12:20 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 5, января. /ТАСС

Также правительство Китая планирует приступить к всестороннему укреплению контактов с парламентами стран Северной Европы и Балтики

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ПЕКИН, 5 января. /ТАСС/. Китайское правительство ожидает от предстоящего визита французского президента Эмманюэля Макрона важных изменений в отношениях двух стран. Об этом заявил 5 января на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Макрон посетит Китай впервые - для наших двусторонних связей это имеет большое значение, поскольку мы ожидаем, что такое событие станет связующим звеном, когда прежние традиционные контакты приобретут новые формы", - отметил дипломат.

По его словам, в ходе предстоящего визита президента Франции в Пекин планируется провести встречу на высшем уровне, на которой будут обсуждаться политические, торгово-экономические, культурно-гуманитарные вопросы, перспективы активизации двустороннего взаимодействия по всем ключевым направлениям. "Мы ожидаем, что прибытие Макрона приведет к укреплению китайско-французских отношений всеобъемлющего стратегического партнерства и они вступят в новую эру развития", - подчеркнул Гэн Шуан.

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Официальный представитель добавил, что отдельной темой предстоящего визита станет обсуждение мер, которые позволят укрепить тенденции формирования многополярного мира, обеспечат глобальные интеграционные процессы.

Французский лидер отправится в Пекин с четырехдневным визитом 7 января для укрепления личных контактов и отношений всеобъемлющего стратегического партнерства с китайским руководством, обсуждения ключевых вопросов - проблемы КНДР, борьбы с финансированием терроризма, глобального потепления.

Также правительство Китая планирует приступить к активизации сотрудничества и всестороннему укреплению контактов с парламентами стран Северной Европы и Балтики.

"По приглашению председателя Постоянного комитета Всекитайского собрания народных представителей (ПК ВСНП) Чжан Дэцзяна спикеры парламентов стран Северной Европы и Балтики с 7 по 13 января посетят Китай, - отметил дипломат. - Мы очень рады, что этот визит состоится сразу же после наступления 2018 года. Надеемся, что он приведет к активизации отношений со всеми вышеперечисленными странами, к более интенсивным контактам с их законодательными органами - это должно оказать стимулирующий эффект на всеобъемлющее развитие связей КНР и европейских государств".

По его словам, речь идет о делегации председателей палат парламентов Финляндии, Норвегии, Исландии, Эстонии, Латвии, Литвы, с которой также прибудет первый вице-спикер высшего представительного и законодательного органа Швеции. "В ходе этого визита Чжан Дэцзян проведет переговоры с каждым из них. Китай уделяет пристальное внимание формированию отношений со странами Северной Европы и Балтики", - добавил Гэн Шуан, подчеркнув, что спикеры парламентов государств этого региона совместно посещают Китай впервые в истории.

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