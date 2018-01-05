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Власти Ирана разблокировали Instagram

Международная панорама
5 января, 11:20 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Власти страны ограничили доступ к Instagram и Telegram в связи с массовыми протестами, как сообщили в западных СМИ

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© Nima Najafzadeh/Tasnim News Agency via AP

ТАСС, 5 января. Власти Ирана полностью сняли ограничения с социальной сети Instagram, введенные на фоне протестов в ряде городов республики. Об этом сообщило 5 января Mehr News Agency.

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Что известно об акциях протеста в Иране

Ранее член парламентского комитета по национальной безопасности и внешней политике Ирана Али Реза Рахими заявил, что блокировка Telegram и Instagram была временной мерой и она прекратится 5 января. Позднее министр информационно-коммуникационных технологий Мохаммад Джавад Азари Джахруми пригрозил полной блокировкой мессенджера, если не будут закрыты "каналы террористов".

Как утверждали западные СМИ, иранские власти ограничили доступ к Instagram и Telegram в связи с массовыми протестами, проходившими в стране на минувшей неделе. Блокировку Telegram подтвердил его основатель Павел Дуров. Как он написал в своем Twitter, такая мера со стороны иранских властей последовала после отказа администрации мессенджера закрыть ряд телеграм-каналов, которые участники протестов использовали для обмена информацией.

Антиправительственные акции протеста начались в Иране 28 декабря. Участники манифестаций в разных городах выражали недовольство ростом цен. В результате столкновений с полицией погибли по меньшей мере 20 человек, в том числе сотрудники сил правопорядка. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек.

3 января командующий Корпусом "стражей исламской революции" (элитное подразделение ВС Ирана) генерал Мохаммад Али Джафари объявил об окончании смуты в республике и поражении мятежников. По его словам, в общей сложности в акциях по всей стране приняли участие не более 15 тысяч человек.

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