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Китайские власти будут жестко пресекать нарушения резолюций СБ ООН по КНДР

Международная панорама
5 января, 11:48 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 5, января. /ТАСС

Официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан подчеркнул, что КНР примет жесткие меры против деятельности частных лиц или организаций, которая будет осуществляться вопреки резолюциям

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ПЕКИН, 5 января. /ТАСС/. Власти Китая будут принимать жестокие меры в отношении любых частных лиц или организаций страны, нарушающих резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР. Об этом заявил 5 января на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

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"Китайское правительство в соответствии с существующими нормами законодательства будет жестко карать любые нарушения резолюций СБ ООН [в отношении КНДР], выявленные в ходе проверок", - отметил дипломат, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, Пекин неизменно выполняет возложенные на него обязанности. "Мы настроены решительно и не позволим, чтобы отдельные частные лица или компании КНР занимались деятельностью, которая бы осуществлялась вопреки резолюциям", - подчеркнул Гэн Шуан.

Он добавил, что сфера международных логистических перевозок "отличается открытостью", а такие действия, как изменение флага, под которым идет судно, либо места его регистрации, аренда средства транспортировки кому-либо еще - довольно распространенные практики, которые не могут считаться нарушением резолюций СБ ООН. "Что касается деятельности по перерегистрации [китайского] судна в каких- либо третьих странах - мы такую конкретную информацию не отслеживаем", - резюмировал он.

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