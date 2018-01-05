Китайские власти будут жестко пресекать нарушения резолюций СБ ООН по КНДР

ПЕКИН, 5 января. /ТАСС/. Власти Китая будут принимать жестокие меры в отношении любых частных лиц или организаций страны, нарушающих резолюции Совета Безопасности ООН по КНДР. Об этом заявил 5 января на брифинге официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

"Китайское правительство в соответствии с существующими нормами законодательства будет жестко карать любые нарушения резолюций СБ ООН [в отношении КНДР], выявленные в ходе проверок", - отметил дипломат, отвечая на вопрос журналистов.

По его словам, Пекин неизменно выполняет возложенные на него обязанности. "Мы настроены решительно и не позволим, чтобы отдельные частные лица или компании КНР занимались деятельностью, которая бы осуществлялась вопреки резолюциям", - подчеркнул Гэн Шуан.

Он добавил, что сфера международных логистических перевозок "отличается открытостью", а такие действия, как изменение флага, под которым идет судно, либо места его регистрации, аренда средства транспортировки кому-либо еще - довольно распространенные практики, которые не могут считаться нарушением резолюций СБ ООН. "Что касается деятельности по перерегистрации [китайского] судна в каких- либо третьих странах - мы такую конкретную информацию не отслеживаем", - резюмировал он.