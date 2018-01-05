В Чили вынесли приговор по делу об убийстве лидера Левого революционного движения

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 января. /Корр. ТАСС Елена Кондратьева/. Чилийский суд приговорил трех экс-сотрудников тайной полиции (ДИНА) к срокам до 10 лет за убийство основателя Левого революционного движения (исп. MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria) Мигеля Энрикеса Эспиносы в годы режима генерала Аугусто Пиночета (1915-2006). Судья также обязал государство выплатить двум детям погибшего по 50 млн песо (около $83 тыс.).

Исполнителем убийства был признан экс-бригадир Мигель Красснофф Мартченко, который получил максимальное наказание. Тереса дель Кармен Осорио и Родольфо Валентино Конча были приговорены к 3 годам условно как соучастники.

Основатель движения MIR, которое вело вооруженную борьбу против режима Пиночета, был убит 5 октября 1974 года. В этот день агенты ДИНА устроили облаву на здание, где скрывались Энрикес Эспиноса, его невеста Кармен Кастильо и еще двое членов движения Хосе Бордас Пас и Умберто Сотомайор. Как установило следствие, во время штурма сотрудники тайной полиции открыли огонь, даже не дав возможность находившимся внутри сдаться.

Бордасу и Сотомайору удалось скрыться от ДИНА через крышу, в то время как Энрикес Эспиноса был убит при попытке бегства. Как говорится в постановлении, он не успел присоединиться к своим товарищам, потому что помогал раненой Кастильо, которая была на тот момент беременна.

Бывшая активистка, которая стала режиссером, назвала решение суда очень важным для Чили. Вердикт также приветствовал сын Энрикеса Эспиносы и экс-кандидат в президенты Марко Энрикес-Оминами, который в то же время выразил сожаления, что родители основателя MIR не дожили до этого дня.

В настоящее время Красснофф уже отбывает наказание в тюрьме за другие преступления диктатуры.

11 сентября 1973 года военная хунта во главе с генералом Аугусто Пиночетом совершила государственный переворот, в результате которого от власти был отстранен законно избранный президент-социалист Сальвадор Альенде (1908-1973), покончивший с собой при штурме дворца путчистами. Согласно последним официальным данным, за годы военной диктатуры в Чили с 1973 по 1990 годы были убиты по политическим мотивам или пропали без вести 3225 человек. Пыткам подверглись свыше 37 тыс. человек.