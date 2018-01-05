Конституционный суд Молдавии разрешил обойти вето президента на ограничения СМИ РФ

КИШИНЕВ, 5 января. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии разрешил парламенту обойти президентское вето на закон, ограничивающий трансляцию российских телеканалов в республике. Такой вердикт вынесли 5 января судьи в ответ на запрос депутата от контролирующей законодательный орган Демократической партии Молдовы Сергея Сырбу, который был подан 4 января.

"Президент в праве отправлять законы на доработку, но не более одного раза, - отметил председатель КС Тудор Панцыру. - Отказ президента приравнивается к неспособности исполнять свои обязанности". В этом случае полномочия главы государства могут быть делегированы председателю парламента или премьеру, сказал судья. Он отметил, что решение КС является окончательным и не подлежит обжалованию.

4 января президент Молдавии Игорь Додон также обратился в КС с просьбой проверить на соответствие конституции так называемый закон о борьбе с пропагандой. По мнению Додона, документ "противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные конституцией и Европейской конвенцией по правам человека".

Как отмечают авторы, инициатива направлена на обеспечение безопасности информационного пространства путем запрета на трансляцию в Молдавии информационно-аналитических, политических и военных передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала).