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Конституционный суд Молдавии разрешил обойти вето президента на ограничения СМИ РФ

Международная панорама
5 января, 12:44 дата обновления: 5 января, 12:50 UTC+3

Председатель КС Тудор Панцыру отметил, что президент имеет право отправлять законы на доработку один раз

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Президент Молдавии Игорь Додон

Президент Молдавии Игорь Додон

© Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ/ТАСС

КИШИНЕВ, 5 января. /ТАСС/. Конституционный суд (КС) Молдавии разрешил парламенту обойти президентское вето на закон, ограничивающий трансляцию российских телеканалов в республике. Такой вердикт вынесли 5 января судьи в ответ на запрос депутата от контролирующей законодательный орган Демократической партии Молдовы Сергея Сырбу, который был подан 4 января.

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"Президент в праве отправлять законы на доработку, но не более одного раза, - отметил председатель КС Тудор Панцыру. - Отказ президента приравнивается к неспособности исполнять свои обязанности". В этом случае полномочия главы государства могут быть делегированы председателю парламента или премьеру, сказал судья. Он отметил, что решение КС является окончательным и не подлежит обжалованию.

4 января президент Молдавии Игорь Додон также обратился в КС с просьбой проверить на соответствие конституции так называемый закон о борьбе с пропагандой. По мнению Додона, документ "противоречит принципам демократии и нарушает основные права человека, гарантированные конституцией и Европейской конвенцией по правам человека".

Как отмечают авторы, инициатива направлена на обеспечение безопасности информационного пространства путем запрета на трансляцию в Молдавии информационно-аналитических, политических и военных передач из государств, которые не ратифицировали Европейскую конвенцию о трансграничном телевидении (Россия ее не ратифицировала).

 

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