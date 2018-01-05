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Саакашвили назвал незаконным приговор суда о лишении свободы на три года

Международная панорама
5 января, 12:57 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, января. /ТАСС

Экс-президент Грузии считает, что данное решение противоречит международным нормам и здравому смыслу

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Лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили

Лидер партии "Движение новых сил" Михаил Саакашвили

© Петр Сивков/ТАСС

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили считает незаконным решение Городского суда Тбилиси о лишении его свободы сроком на три года.

"Приговор" грузинского суда <...> по отношению ко мне - полностью незаконный и противоречит всем международным, национальным нормам и здравому смыслу", - написал он на своей странице в Facebook.

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Ранее 5 января Городской суд Тбилиси заочно приговорил Саакашвили к трем годам лишения свободы, рассмотрев дело об убийстве в 2006 году сотрудника "Объединенного банка Грузии" Сандро Гиргвлиани. Политик признан виновным по статье "Злоупотреблении служебными полномочиями". Формально суд лишил его свободы на четыре года, однако с учетом закона "Об амнистии" этот срок был сокращен до трех лет. Также Саакашвили запрещено занимать должности в государственных службах Грузии в течении 1,5 лет.

По данным следствия, в ноябре 2008 года Саакашвили, злоупотребив служебными полномочиями, обещал тогдашнему руководителю Департамента конституционной безопасности МВД Грузии помиловать лиц, осужденных за убийство Гиргвлиани, а в 2008 году "в обход комиссии по помилованию Саакашвили своим указам помиловал Геронтия Алания, Михаила Бибилуридзе, Автандила Апциаури и Александра Гачава (они были офицерами МВД Грузии - прим. ТАСС), создав этим, правовую основу для их условно-досрочного освобождения".

В 2014 году Главная прокуратура Грузии предъявила Саакашвили обвинения по "делу Гиргвлиани". По данным следователей, "в соответствии с координированным и взаимосогласованным преступным планом в 2006 году глава МВД Вано Мерабишвили, президент Грузии Михаил Саакашвили, ряд должностных лиц совершили сокрытие преступления, фальсификацию следствия, покрытие участвовавших в преступлении высокопоставленных лиц и содействие уклонению от ответственности".

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