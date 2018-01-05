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Более 171 тыс. мигрантов прибыли в 2017 году в Европу по Средиземному морю

Международная панорама
5 января, 13:27 UTC+3 ЖЕНЕВА ЖЕНЕВА 5, января. /ТАСС

Официальный представитель МОМ Джоэл Миллман подчеркнул, что Италия приняла более 119 тыс. беженцев

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ЖЕНЕВА, 5 января. /ТАСС/. Число прибывших в 2017 году в Европу по Средиземному морю мигрантов и беженцев превысило 171 тысячу, более 3 тысяч погибли в пути. Об этом сообщила в Женеве 5 января Международная организация по миграции (МОМ).

"В 2017 году в Европу по морю прибыли 171635 мигрантов и беженцев", - отметил на брифинге в Женеве официальный представитель МОМ Джоэл Миллман, пояснив, что речь идет о "предварительных данных". Более 119 тысяч приняла Италия, более 29 тысяч - Греция, более 21 тысячи - Испания и более 1 тысячи - Кипр. В 2016 году число прибывших превышало 363 тысячи человек, напомнил официальный представитель.

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В Средиземном море с 1 января по 20 декабря 2017 года погибли 3116 человек, а в течение 2016 года было зарегистрировано 5143 погибших. Маршрут из Африки в Италию в 2017 году оставался самым опасным по сравнению с другими миграционными путями.

Всего за минувшие 12 месяцев в мире погибли 5376 мигрантов и беженцев. Помимо Средиземного моря, особенно много жертв зарегистрировано в Северной Африке (467 погибших), в районах Африки южнее Сахары (387), на пути из Мексики в США (369), Юго-Восточной Азии (298) и на Ближнем Востоке (214).

В 2016 году в мире погибло 7932 мигранта. Снижение смертности в 2017 году Миллман назвал "позитивным развитием" ситуации. Хотя в целом прошлый год характеризовался меньшим числом погибших, тем не менее в некоторых регионах планеты, подчеркнул Миллман, это число выросло. В частности, в районах Африки южнее Сахары оно увеличилось больше чем в четыре раза, а в Юго-Восточной Азии - больше чем в полтора раза.

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