ООН: с началом нового года приток беженцев-рохиджа в Бангладеш из Мьянмы не прекратился

ЖЕНЕВА, 5 января. /ТАСС/. Приток представителей народности рохинджа, бегущих в Бангладеш из Мьянмы, не прекратился с началом 2018 года. Их число превысило 655 тысяч человек, сообщил 5 января на брифинге в Женеве официальный представитель Международной организации по миграции (МОМ) Джоэл Миллман.

"На этой неделе рохинджа продолжали прибывать в Кокс-Базар в Бангладеш", - сказал он, обратив внимание на поступающие сообщения о "насилии и страхе, которые побуждают их бежать из своих домов в Мьянме". "Вспышка насилия в штате Ракхайн в Мьянме в конце августа 2017 года вынудила сотни тысяч людей бежать, - констатировал официальный представитель. - По оценкам, более 2400 беженцев прибыли в Бангладеш в течение декабря 2017 года, люди продолжают ежедневно прибывать в 2018 году".

Миллман пояснил, что поток беженцев существенно снизился по сравнению с прошлогодними показателями. По его словам, в лагерях на территории Бангладеш с августа нашли временный приют 655 тысяч рохинджа. Согласно распространенным в пятницу в Женеве данным Всемирной продовольственной программы ООН, число рохинджа, прибывших в Бангладеш, уже превысило 656 тысяч человек.

Ситуация в штате Ракхайн, где проживают мусульмане народности рохинджа, обострилась 25 августа, когда боевики движения "Араканская армия спасения рохинджа" напали на 30 опорных пунктов полиции. После этого силы безопасности республики начали в регионе силовую операцию. По последним данным, в столкновениях погибли 414 человек.

Власти Мьянмы считают рохинджа нелегальными мигрантами из Бангладеш. В Ракхайне неоднократно вспыхивали конфликты на религиозной почве, приводившие к столкновениям между мусульманами и местными буддистами, жертвами насилия за последние годы стали тысячи человек. 7 ноября Совет Безопасности ООН принял заявление с призывом к властям Мьянмы прекратить "чрезмерное применение военной силы" в штате Ракхайн в ответ на нападения экстремистов 25 августа, спровоцировавшие обострение кризиса в регионе.