Судебный процесс над мэром Рима начнется 21 июня

РИМ, 5 января. /ТАСС/. Мэр Рима Вирджиния Раджи предстанет перед судом по обвинению в лжесвидетельстве при осуществлении назначений в своей администрации 21 июня. Дату первого заседания объявил 5 января столичный трибунал после того, как адвокаты градоначальника обратились за проведением процесса по ускоренной формуле.

Как напоминает агентство ANSA, дело касается назначения по решению Раджи на один из постов в римской администрации Ренато Марры, брата арестованного в декабре 2016 года Раффаэле Марры, который считался правой рукой Раджи в мэрии после ее избрания и обвиняется в коррупции в предыдущие годы работы в мэрии. При этом с мэра были ранее сняты более тяжкие обвинения в превышении полномочий при осуществлении назначений. Сама Раджи уверена, что в суде будет доказана ее полная невиновность.

Представительница оппозиционного "Движения "5 звезд" была избрана в июне 2016 года. В ее администрации уже сменилось несколько ключевых фигур, а многие проблемы Рима, которые она обещала решить, лишь усугубились. Ранее Раджи заявила, что не собирается баллотироваться на второй срок по истечении 5-летнего мандата и выразила надежду "дожить до его окончания".

"Движение "5 звезд" является сейчас одной из самых популярных политических сил в Италии и претендует на победу на парламентских выборах 4 марта.