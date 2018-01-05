ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. США заморозили по меньшей мере $900 млн, предназначавшихся Пакистану за осуществление антитеррористических операций. Такое пояснение дал 5 января журналистам представитель Управления военного сотрудничества Пентагона Патрик Эванс, комментируя решение администрации президента Дональда Трампа приостановить оказание помощи Исламабаду в сфере безопасности.

По словам Эванса, данное решение затрагивает два направления финансового содействия Пакистану - по линии Пентагона через Фонд поддержки коалиции (ФПК), которая во главе с США противостоит различным экстремистским группировкам, и по линии Госдепартамента, курирующего военную помощь другим государствам.

Что касается ФПК, отметил Эванс, то "Конгресс США разрешил выделить на 2017 финансовый год (завершился 30 сентября) до $900 млн Пакистану, эта сумма до сих пор не переведена".

Кроме того, США решили придержать $255 млн, которые были обещаны Пакистану еще в 2016 финансовом году в рамках иностранной военной помощи. Она оказывается обычно для того, чтобы та или иная страна приобретала американские вооружения.

Как заявила 4 января глава пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт, Вашингтон не будет оказывать Исламабаду содействие в сфере безопасности до тех пор, пока пакистанское правительство не предпримет решительных действий против террористических группировок, включая афганское движение "Талибан" и пакистанскую "Сеть Хаккани".

Ранее Трамп, недовольный тем, как Исламабад противодействует экстремистам, заявил, что США зря в течение последних 15 лет предоставили Пакистану свыше $33 млрд в виде финансовой помощи.