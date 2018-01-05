Бразилия запросила у Каракаса информацию о своем гражданине, якобы задержанном в Венесуэле

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 5 января. /ТАСС/. Бразилия ведет поиск информации о своем гражданине, который, предположительно, был задержан в Венесуэле в конце декабря. Об этом говорится в сообщении МИД Бразилии, размещенном 4 января вечером на официальном сайте ведомства.

"Бразилия обращается к властям Венесуэлы с просьбой быстро ответить на различные запросы о предоставлении информации о местонахождении нашего соотечественника и его юридической ситуации, а также об организации посещения консульских работников, которое предусмотрено международными конвенциями и обязательствами, взятыми на себя обеими странами в соответствии с международными правом", - отмечено в документе. Как заявили в ведомстве, до настоящего момента в Каракасе не ответили на многочисленные запросы бразильской стороны, "оформленные в виде дипломатических нот".

Информация о задержании гражданина Бразилии, 31-летнего Джонатана Мойзеса Диниза была обнародована 27 декабря. Соответствующее заявление сделал в эфире своей телепрограммы венесуэльский политик, заместитель председателя Единой социалистической партии Венесуэлы и депутат Конституционной ассамблеи Дьосдадо Кабельо. По его словам, Диниз и трое венесуэльцев были задержаны в штате Варгас на побережье южноамериканской страны по подозрению в участии в преступной организации.

В Каракасе утверждают, что бразилец, временно проживающий в Калифорнии (США), и трое задержанных венесуэльцев является представителями неправительственном организации Time to Change the Earth ("Время изменить планету" в переводе с английского - прим. ТАСС). По мнению венесуэльских властей, эта НПО вела "незаконную деятельность с целью получения национальной и зарубежной валюты", скрываясь за "фасадом распространяемых в социальных сетях [призывов] к так называемым действиям по раздаче еды и имущества бездомным в Венесуэле".

"Мы уже знаем о такого рода деятельности ЦРУ по другим примерам и другим странам; о том, как под видом НПО они ездят по стране в поисках стратегических объектов, финансируют террористов и так далее", - цитирует агентство EFE заявление Кабельо. В свою очередь родственники бразильца утверждают, что он занимался исключительно распределением гуманитарной помощи среди нуждающихся.

Сообщения о задержании Диниза появились на фоне усиления дипломатической напряженности между Бразилией и Венесуэлой. 23 декабря стало известно, что власти Венесуэлы объявили персонами нон грата сразу двух высокопоставленных дипломатов - посла Бразилии в Каракасе Руя Перейру и временного поверенного в делах Канады Крэйба Ковалика. Как сообщила председатель Конституционной ассамблеи Венесуэлы Дельси Родригес, решение насчет Перейры будет действовать до тех пор, пока в крупнейшей южноамериканской стране не будет "восстановлен конституционный порядок". Бразилия в ответ приняла решение объявить персоной нон грата временного поверенного в делах Венесуэлы в Бразилии Херардо Антонио Дельгадо Мальдонадо.