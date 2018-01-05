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Эрдоган: Турция устала от переговоров о вступлении в ЕС

Международная панорама
5 января, 19:50 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Презиидент Турции заявил, что не собирается постоянно просить о принятии республики в состав Евросоюза

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ТАСС, 5 января. Турция может предпринять определенные меры из-за того, что республика устала от переговоров с Европейским союзом о вступлении в сообщество. Об этом заявил 5 января президент Турции Тайип Эрдоган на пресс-конференции в Париже после переговоров с президентом Франции Эмманюэлем Макроном.

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"Турция ждала 54 года возле двери ЕС, турецкий народ очень устал от переговоров о членстве Турции в ЕС. Возможно, нас вынудят к определенному шагу, потому что Анкара не собирается постоянно просить о принятии республики в состав Евросоюза", - процитировало Anadolu Ajansi турецкого лидера.

Переговорный процесс о приеме Турции в ЕС начался 3 октября 2005 году. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). После этого государства-члены должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства в ЕС.

6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС до тех пор, пока турецкие власти не внесут поправки в конституционную реформу. В апреле 2017 года прошел референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.

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Персоны
Макрон, Эмманюэль Эрдоган, Реджеп Тайип
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