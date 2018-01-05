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Премьеры Словакии и Чехии: консенсус должен стать основой для принятия решений в ЕС

Международная панорама
5 января, 19:58 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

По мнению Роберта Фицо и Андрея Бабиша, практика принятия решений большинством голосов себя не оправдывает

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ТАСС, 5 января. Решения по важнейшим вопросам жизни Евросоюза должны приниматься на основе консенсуса, а не простым большинством голосов. Об этом, как информировало Словацкое радио, заявили 5 января в Братиславе премьер-министры Словакии Роберт Фицо и Чехии Андрей Бабиш.

"Важнейшие решения в ЕС необходимо принимать на основе консенсуса, - подчеркнул Роберт Фицо. - Практика, когда они принимаются простым большинством голосов [представителей государств - членов ЕС], себя не оправдывает".

Подтверждением этому, по его мнению, стали принятые в 2015 году Советом министров внутренних дел ЕС принудительные механизмы распределения беженцев в Евросоюзе. "Квоты не работают. Они не эффективны и разделяют ЕС. За них мы заплатили огромную политическую дань и только потому, что такое решение было принято большинством", - подчеркнул Роберт Фицо.

Андрей Бабиш, находящийся в Словакии с однодневным визитом, отметил, что Чехия будет оспаривать иск Европейской комиссии, который 4 января был подан на нее из-за отказа принимать мигрантов в суд Евросоюза. Позиции чешского и словацкого правительств по проблеме принудительных механизмов распределения беженцев в ЕС, по словам Андрея Бабиша, совпадают. Братислава в этом вопросе полностью солидарна с Прагой.

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Фицо, Роберт Бабиш, Андрей
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