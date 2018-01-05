Макрон считает необходимым соблюдать принцип верховенства права в борьбе против террора

ПАРИЖ, 5 января. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил о том, что страны должны соблюдать принцип верховенства права в борьбе, которую они ведут против терроризма.

"Наши демократии должны быть сильными, чтобы противостоять терроризму, - сказал Макрон 5 января на пресс-конференции по итогам переговоров в Париже с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом. - Но в тоже время демократии должны полностью уважать верховенство закона".

Макрон отметил, что "у Франции и Турции давние и сильные отношения". "У нас есть общие интересы и множество вызовов, на которые мы должны ответить вместе", - сказал Макрон. Борьба против терроризма, по словам французского лидера, является общей задачей.

"Франция готова полностью внести весь вклад в достижении этой цели", - заявил Макрон. Он напомнил, что в апреле 2018 года в Париже пройдет конференция по вопросам борьбы с финансирование терроризма.

Это первый визит Эрдогана во Францию после победы Макрона на президентских выборах в мае 2017 года. Однако у двух лидеров уже была возможность встретиться на полях нескольких международных саммитов.

Вопрос вступления Турции в ЕС

Макрон заявил об отсутствии продвижения в вопросе присоединения Турции к Европейскому союзу (ЕС).

"Что касается отношений с Европейский союзом, то ясно, что последние события [в области соблюдения прав человека] не позволяют достичь какого-либо продвижения по этому вопросу", - сказал Макрон.

При этом он отметил, что "необходимо посмотреть, можно ли переосмыслить эти отношения [Турции и ЕС] не в контексте интеграционного процесса, а, возможно, сотрудничества, партнерства". По словам Макрона, необходимо сделать так, чтобы будущее Турции "строилось глядя на Европу и с Европой".

Переговорный процесс о приеме Турции в ЕС начался 3 октября 2005 года. Чтобы вступить в союз, Турция должна успешно завершить переговоры с Еврокомиссией по 33 из 35 переговорных пунктов (два не требуют согласования). После этого члены ЕС должны единогласно проголосовать за предоставление Турции членства.

6 июля 2017 года Европарламент принял резолюцию, призывающую страны Евросоюза и Еврокомиссию приостановить переговоры о вступлении Турции в ЕС до тех пор, пока турецкие власти не внесут поправки в конституционную реформу. В апреле 2017 года прошел референдум по турецкой конституционной реформе, в результате чего были значительно расширены президентские полномочия.