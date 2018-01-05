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Верховной суд Украины рассмотрит иск Саакашвили к Порошенко 29 января

Международная панорама
5 января, 20:05 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 5, января. /ТАСС

Адвокат политика Руслан Чернолуцкий заявил, что иск о лишении украинского гражданства будет впервые рассмотрен новосозданным Верховным судом

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КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Верховный суд Украины рассмотрит 29 января иск лидера "Движения новых сил" Михаила Саакашвили о признании незаконным указа президента Петра Порошенко о лишении его украинского гражданства. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил 5 января адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

"Иск Саакашвили о незаконности указа о лишении украинского гражданства будет впервые рассмотрен новосозданным Верховным судом Украины 29 января в 12:00 (13:00 мск)", - сказал он.

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В мае 2015 года Саакашвили получил гражданство Украины и занял должность губернатора Одесской области. 26 июля 2017 года президент Петр Порошенко лишил его гражданства, за несколько дней до этого Саакашвили отказался от губернаторства.

Экс-глава Одесской области в начале сентября 2017 года при поддержке соратников смог нелегально прорваться на Украину и был обвинен в незаконном пересечении границы. Сразу же после этого он подал заявление в миграционную службу на получение статуса гражданина, который нуждается в дополнительной защите, то есть запросил убежище. Однако миграционная служба отказала ему в этом, а генпрокурор Юрий Луценко заявил, что теперь нет каких-либо обстоятельств, которые препятствуют экстрадиции скандального политика в Грузию.

Саакашвили обжаловал решение миграционной службы. Однако Окружной административный суд Киева 3 января отказал лидеру "Движения новых сил" в удовлетворении его иска. Адвокаты намерены обжаловать это решение в апелляционном суде.

Миграционная служба Украины 30 ноября все же предоставила Саакашвили право находиться на территории страны на законных основаниях до 1 марта 2018 года, выдав соответствующую справку.

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