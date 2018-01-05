Саакашвили получил повестку на допрос в Службу безопасности Украины 10 января

КИЕВ, 5 января. /ТАСС/. Служба безопасности Украины вручила лидеру "Движения новых сил" Михаилу Саакашвили повестку на допрос 10 января. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил 5 января адвокат политика Руслан Чернолуцкий.

"Сегодня Михаилу Саакашвили вручили повестку о вызове на допрос в СБУ 10 января в 11:00 (12:00 мск) по возбужденному против него уголовному делу", - сказал он.

Саакашвили 8 декабря был задержан и помещен в изолятор, ему инкриминируют получение из России около $500 тыс. на финансирование митингов для свержения украинской власти. Прокуратура требовала для политика меру пресечения в виде домашнего ареста с ношением электронного браслета. 11 декабря Печерский райсуд Киева решил отклонить ходатайство обвинения и отпустил Саакашвили в зале суда. Генеральная прокуратура Украины подала апелляцию, заседание назначено на 11 января.

Сотрудники Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры 5 декабря уже задерживали Саакашвили, однако около 200 сторонников политика заблокировали автомобиль с политиком и силой освободили его из машины СБУ. После освобождения Саакашвили организовал митинг под Радой и потребовал отставки президента страны Петра Порошенко, руководства национальной полиции и СБУ, а также рассмотрения в парламенте закона об импичменте главы украинского государства. Затем сторонники Саакашвили разбили у стен украинского парламента палаточный лагерь.