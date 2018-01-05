Премьер Венгрии: вопрос миграции в Европе стал проблемой для демократии

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Проблема беженцев в Европе затрагивает демократические принципы, поскольку некоторые политики при ее решении не прислушиваются к голосу народа. Такое мнение высказал 5 января журналистам премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Он принял участие в традиционном зимнем совещании немецкой партии "Христианско-социальный союз" (ХСС), которое прошло в бывшем монастыре Зеон в Баварии.

"Я говорил о том, что вопрос миграции стал проблематикой, затрагивающей демократию", - сказал Орбан. "У европейцев есть ясное желание, можно сказать, что воля народа однозначна, - они не хотят жить под угрозой терроризма, они хотят безопасности, они хотят защиты границ", - отметил он.

Европейские политики во многих странах "не сделали того, чего хотел народ", продолжал Орбан. "Необходимо решить это противоречие", - добавил он. Премьер выразил надежду на то, что "2018 год будет годом восстановления воли народа в Европе" и что в вопросе миграции будут приняты решения, которые будут учитывать желание людей.

Со своей стороны председатель ХСС Хорст Зеехофер заявил об инициативе усиления сотрудничества между странами Центральной Европы. "Сюда будет относиться и Венгрия, - сказал он. - Я лично буду продвигать эту инициативу".

Миграционная политика, а именно ее ужесточение, как того требует ХСС, может стать одним из камней преткновения на переговорах по созданию коалиции между консерваторами и социал-демократами ФРГ. Предварительные консультации намечены на 7 января.