Парламентская комиссия Абхазии передаст материалы по помилованию гражданина Грузии в суд

СУХУМ, 5 января. /ТАСС/. Парламентская комиссия передаст материалы по помилованию гражданина Грузии Георгия Лукава в Конституционный суд Абхазии. Об этом говорится в заключении комиссии, которое огласил в пятницу депутат Илья Гуния перед участниками стихийного митинга у здания парламента.

"Передать в Конституционный суд материалы комиссии по изучению правомерности конституционных полномочий президента по осуществлению помилования (члена грузинского вооруженного формирования "Лесные братья", - прим. ТАСС). Комиссии в кратчайшие сроки представить в парламент изменения в законодательство, ограничивающие помилование в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления на территории Абхазии" , - отмечается в заключении комиссии, за которое проголосовали 33 из 35 депутатов. Поскольку Конституционный суд еще полностью не сформирован, необходимо "избрать пятого судью, для чего парламент должен представить президенту кандидатуру судьи и сформировать полный состав суда для реализации его полномочий".

Комиссия предложила президенту до рассмотрения вопроса Конституционным судом отстранить главу администрации президента Даура Аршба от занимаемой должности. Однако участники митинга, недовольные заключением парламентской комиссии, стали требовать отставки президента, передает корреспондент ТАСС с места события.

Ранее сообщалось, что порядка 1 тыс. сторонников власти и оппозиции собрались в пятницу у здания администрации президента Абхазии в Сухуме и местного парламента перед оглашением результатов расследования помилования члена вооруженной группы "Лесные братья" Георгия Лукава президентом республики Раулем Хаджимбой и выдачи его грузинской стороне 25 декабря 2017 года. Комиссия парламента вела расследование о правомочности решения президента о помиловании гражданина Грузии с 3 января.

В целях безопасности комплекс правительственных зданий взят под усиленную охрану милиции, сообщили в МВД.