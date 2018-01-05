Премьер Молдавии заявил, что не хочет "майдана" после предстоящих выборов в парламент

КИШИНЕВ, 5 января. /ТАСС/. Премьер Молдавии Павел Филип не желает, чтобы после предстоящих в нынешнем году парламентских выборов в стране случился "майдан", и хочет для нее стабильности и развития. Об этом он рассказал в интервью, которое распространило в пятницу молдавское агентство Moldpres.

"Я хочу стабильности и развития для Молдовы, хочу благополучия для наших граждан, а не "майдана". Это задача всех тех, кто верит в евроинтеграцию страны. Мы должны позаботиться о том, чтобы парламентские выборы не стали причиной для волнений, а началом нового витка развития", - приводит агентство слова Филипа. По его словам, несмотря на взятый курс на интеграцию в ЕС, правительство страны заинтересовано в сотрудничестве с Россией.

"Мы открыты для политического диалога (с Россией - прим. ТАСС), но он должен основываться на взаимоуважении. Времена сфер влияния прошли, молдавские граждане являются гражданами свободной и независимой страны, и сами должны принимать решения", - пояснил Филип.

Ситуация в Молдавии

В Молдавии с 2009 года у власти находится коалиция проевропейских партий, лидеры которых обещали добиться вступления страны в ЕС. Однако ее правление ознаменовалось кризисом в экономике, серией коррупционных и политических скандалов. Осенью 2015 года после известия о причастности властей к хищению из банков €1 млрд на улицы вышли десятки тысяч протестующих. Под их давлением пали два правительства, был осужден за коррупцию бывший премьер-министр Владимир Филат, который являлся лидером правящей Либерал-демократической партии Молдовы.

Новую коалицию сформировали бывшие партнеры либерал-демократов из Демократической партии Молдовы. По словам президента Игоря Додона, сделано это было сомнительными методами. Как отмечал Додон, "получив на выборах 2014 года всего 19 из 101 места, демократы теперь контролируют 60 мандатов, пополнив свои ряды перебежчиками из оппозиционных партий".

Результаты последних опросов показали, что более 80% населения не доверяет властям, а количество сторонников провозглашенного правительством курса на евроинтеграцию - хотя Кишинев и получил безвизовый въезд в ЕС - снизилось с 2010 года с 70% до 48%. При этом число тех, кто ратует за вступление в ЕАЭС, превысило 54%.

Эти настроения оказали влияние на президентские выборы в 2016 году, победу на которых одержал Додон, который тогда возглавлял выступающую за интеграцию в ЕАЭС Партию социалистов Республики Молдова. По данным опросов, за эту политическую силу на предстоящих в 2018 году парламентских выборах готова проголосовать почти половина определившихся избирателей.