В Германии завершен процесс утилизации химикатов из Ливии

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Примерно 500 т опасных веществ из Ливии, пригодных для производства химического оружия, уничтожено в Германии. Об этом говорится в распространенном в пятницу совместном заявлении МИД и министерства обороны. По их данным, процесс утилизации химикатов, вывезенных из североафриканской страны в ФРГ, завершен.

"Германия оказывала поддержку в уничтожении последних запасов химикатов, накопленных в рамках бывшей ливийской программы по созданию химоружия, с сентября 2016 года", - напомнили в ведомствах. "Около 500 т опасных веществ двойного назначения были успешно и без нанесения вреда экологии уничтожены под контролем Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)", - отмечается в заявлении.

Переработка химикатов проходила на предприятии Общества по утилизации химического оружия и старых вооружений (GEKA) в городе Мунстер (федеральная земля Нижняя Саксония). 11 января по случаю завершения работ на территории этого объекта состоится торжественное мероприятие.

Химические вещества времен правления в Ливии Муаммара Каддафи были вывезены в Бремен из города Мисурата в 2016 году. В том же году арабская страна попросила международное сообщество помочь в уничтожении химикатов. ОЗХО и Совет Безопасности ООН приняли решение оказать поддержку Ливии. Расходы по утилизации веществ взяли на себя США и Германия.