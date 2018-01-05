Spiegel: глава МИД ФРГ призвал Европу увереннее продвигать собственные интересы

БЕРЛИН, 5 января. /ТАСС/. Европа должна более уверенно защищать собственные интересы и не полагаться только на США в вопросах обороны. Об этом заявил глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль в опубликованном в пятницу интервью журналу Der Spiegel.

"До сих пор мы часто говорим о европейских ценностях, в вопросе же определения общих интересов мы слишком слабы", - сказал он. "В мире, полном хищников, вегетарианцам живется очень тяжело", - считает Габриэль.

"Мы рады, что [президент] Дональд Трамп и США выразили приверженность статье 5 [устава НАТО], но не нужно слишком полагаться на это", - сказал он. Одновременно министр изложил точку зрения, согласно которой "Европа, даже при усилении собственных структур, не сможет обороняться без помощи США".

Он также указал на то, что "в международной политике не бывает вакуума". "Если США покидают пространство, его тут же заполняют другие державы, - полагает Габриэль. - В Сирии это Россия и Иран, в торговой политике - Китай".

"Почему Европа не развивает в Африке инфраструктуру, а оставляет это Китаю? - продолжил глава МИД. - Почему мы не можем добиться экономического развития в соседних восточноевропейских странах на Балканах, а оставляем эти государства под растущим влиянием России? В неудобном мире мы, европейцы, больше не сможем устроиться поудобнее и ждать США".

"В действительности Москву, Пекин и Вашингтон объединяет одно - они вообще не ценят Европейский союз, они его презирают", - утверждает Габриэль. При этом, по его мнению, "Китай - это единственная страна, имеющая настоящую геополитическую стратегию", которая выражается "в повышении влияния КНР" в мире. "Настолько, что некоторые страны - члены ЕС больше не отваживаются принимать решения вопреки китайским интересам", - подчеркнул министр.