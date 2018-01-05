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WP: директор Агентства нацбезопасности США объявил о намерении уйти в отставку

Международная панорама
5 января, 22:21 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, января. /ТАСС

По информации издания, новый руководитель АНБ будет назначен президентом Дональдом Трампом уже в текущем месяце

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ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Глава одного из самых засекреченных в США разведведомств - Агентства национальной безопасности (АНБ) - адмирал Майкл Роджерс объявил своим сотрудникам о намерении уйти весной в отставку. Соответствующее сообщение было размещено в пятницу на странице газеты The Washington Post в Twitter.

По информации издания, ожидается, что новый руководитель АНБ будет назначен президентом Дональдом Трампом уже в текущем месяце. Его кандидатура должна быть утверждена Сенатом США.

АНБ, штаб-квартира которого находится в Форт-Миде (штат Мэриленд), располагает большим флотом спутников и разбросанными по планете станциями прослушивания, анализирует не только содержание телефонных разговоров, но и электронную переписку. Как отметила в сентябре прошлого года телекомпания CNN, ссылаясь на свои источники в администрации Трампа, АНБ, в частности, ведет наблюдение более чем за 100 тыс. иностранных граждан за пределами Соединенных Штатов.

Директором АНБ Роджерса назначил в январе 2014 года предшественник Трампа Барак Обама. Кадровый морской офицер с 30-летней выслугой ранее руководил разведывательными операциями Тихоокеанского флота, а также возглавлял киберкомандование ВМС США.

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Персоны
Обама, Барак Роджерс, Майкл Трамп, Дональд
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