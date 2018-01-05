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Спикер парламента Абхазии призвал митингующих у парламента разойтись

Международная панорама
5 января, 22:28 UTC+3 СУХУМ СУХУМ 5, января. /ТАСС

Валерий Кварчия заявил, что беспорядки могут привести к непредсказуемым последствиям

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СУХУМ, 5 января. /ТАСС/. Спикер парламента Абхазии Валерий Кварчия призвал митингующих в пятницу у стен парламента разойтись.

"Заседание сессии парламента завершилось, результаты работы комиссии по вопросу помилования Георгия Лукава (члена вооруженного формирования "Лесные братья" - прим. ТАСС) оглашены. Беспорядки могут привести к непредсказуемым последствиям, и потому прошу всех разойтись", - сказал Кварчия.

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Спикер подчеркнул, что парламент не может продолжать работу "в такой ситуации", и если народ доверяет своим избранникам, "нужно разойтись по домам".

Несмотря на призыв спикера, толпа не расходится, передает корреспондент ТАСС с места события. Вокруг здания парламента плотным кольцом стоят сотрудники милиции и отрядов спецназначения.

Ранее ТАСС сообщал, что парламентская комиссия решила передать материалы по помилованию гражданина Грузии в Конституционный суд Абхазии и в кратчайшие сроки представить в парламент изменения в законодательство, ограничивающие помилование в отношении лиц, совершивших особо тяжкие преступления на территории Абхазии.

Комиссия предложила президенту до рассмотрения вопроса Конституционным судом отстранить главу администрации президента Даура Аршба от занимаемой должности. Реакции президента пока не последовала.

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