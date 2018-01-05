Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

СМИ: Япония рассчитывает вернуться к активному диалогу с РФ по Курилам в 2019 году

Международная панорама
5 января, 23:01 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, января. /ТАСС

Агентство Kyodo сообщило, что японское правительство полагает, что проблему Курильских островов проще решить путем переговоров с президентом Владимиром Путиным

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТАСС, 5 января. Японское правительство полагает, что проблему Курильских островов проще решить путем переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, поэтому ожидает его на саммите "двадцатки" в Токио в 2019 году, а также планирует организацию двусторонних консультаций. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщило в пятницу агентство Kyodo.

По его данным, японские власти не только ожидают Путина на встрече "двадцатки", но и рассматривают вопрос его приглашения в мае 2019 года на двусторонние переговоры. Как заявил источник в кабинете министров, Япония намерена попытаться решить проблему Курильских островов, "пока Путин, имеющий стабильную поддержку внутри страны, остается у власти".

Между тем, 18 марта текущего года пройдут очередные выборы президента России, и говорить сейчас о том, кого будут приглашать японцы, пока никто не может. О решении баллотироваться Путин объявил 6 декабря. Инаугурация главы государства состоится в мае.

В сообщении Kyodo также отмечается, что приглашение может передать премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время запланированного визита в РФ в нынешнем году. Собеседник агентства добавил, что руководитель правительства надеется провести двусторонние переговоры и на полях Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года.

Абэ в 2018 году посетит Россию по приглашению Путина и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Кроме того, лидеры двух государств планируют встретиться в мае текущего года, чтобы дать старт перекрестному году РФ и Японии.

Последняя встреча Путина и Абэ состоялась 10 ноября на полях саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Дананге (Вьетнам).

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Выборы президента РФ - 2018
Персоны
Абэ, Синдзо Путин, Владимир Владимирович
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белоруссия закроет свое генконсульство в Одессе
2
Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией
3
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
4
Рубль подешевел в начале торгов на Московской бирже
5
Постпред США при ООН вынесла предупреждение Тегерану на заседании Совбеза
6
Небензя обвинил США в подрыве авторитета СБ ООН в ответ на созыв заседания по Ирану
7
В 16 городах России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама