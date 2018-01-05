СМИ: Япония рассчитывает вернуться к активному диалогу с РФ по Курилам в 2019 году

ТАСС, 5 января. Японское правительство полагает, что проблему Курильских островов проще решить путем переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным, поэтому ожидает его на саммите "двадцатки" в Токио в 2019 году, а также планирует организацию двусторонних консультаций. Об этом со ссылкой на правительственные источники сообщило в пятницу агентство Kyodo.

По его данным, японские власти не только ожидают Путина на встрече "двадцатки", но и рассматривают вопрос его приглашения в мае 2019 года на двусторонние переговоры. Как заявил источник в кабинете министров, Япония намерена попытаться решить проблему Курильских островов, "пока Путин, имеющий стабильную поддержку внутри страны, остается у власти".

Между тем, 18 марта текущего года пройдут очередные выборы президента России, и говорить сейчас о том, кого будут приглашать японцы, пока никто не может. О решении баллотироваться Путин объявил 6 декабря. Инаугурация главы государства состоится в мае.

В сообщении Kyodo также отмечается, что приглашение может передать премьер-министр Японии Синдзо Абэ во время запланированного визита в РФ в нынешнем году. Собеседник агентства добавил, что руководитель правительства надеется провести двусторонние переговоры и на полях Восточного экономического форума во Владивостоке в сентябре этого года.

Абэ в 2018 году посетит Россию по приглашению Путина и примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Кроме того, лидеры двух государств планируют встретиться в мае текущего года, чтобы дать старт перекрестному году РФ и Японии.

Последняя встреча Путина и Абэ состоялась 10 ноября на полях саммита организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества в Дананге (Вьетнам).