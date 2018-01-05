Военная стратегия США будет опубликована 19 января

ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Администрация США опубликует национальную военную стратегию 19 января. Об этом сообщил в пятницу журналистам на брифинге в Пентагоне министр обороны Джеймс Мэттис.

"Мы представим свою новую национальную военную стратегию в пятницу, 19 января", - сказал он.

В прежнем документе, который был принят администрацией предыдущего президента Барака Обамы, упомянуты пять основных угроз. К их числу отнесены экстремистские организации, применяющие насилие, а также Россия, Иран, КНДР и Китай.