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Военная стратегия США будет опубликована 19 января

Международная панорама
5 января, 23:49 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 5, января. /ТАСС

В прежнем документе, который был принят администрацией Обамы, упомянуты пять основных угроз, в частности, Россия, КНДР и Китай

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ВАШИНГТОН, 5 января. /ТАСС/. Администрация США опубликует национальную военную стратегию 19 января. Об этом сообщил в пятницу журналистам на брифинге в Пентагоне министр обороны Джеймс Мэттис.

"Мы представим свою новую национальную военную стратегию в пятницу, 19 января", - сказал он.

В прежнем документе, который был принят администрацией предыдущего президента Барака Обамы, упомянуты пять основных угроз. К их числу отнесены экстремистские организации, применяющие насилие, а также Россия, Иран, КНДР и Китай.

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Обама, Барак Мэттис, Джеймс
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