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Постпред США при ООН вынесла предупреждение Тегерану на заседании Совбеза

Международная панорама
5 января, 23:58 дата обновления: 6 января, 2:04 UTC+3 ООН ООН 5, января. /ТАСС

Как заявила Никки Хейли, мировое сообщество будет следить за тем, каким образом Иран реагирует на демонстрации своих граждан

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ООН, 5 января. /ТАСС/. Мировое сообщество будет следить за тем, каким образом Иран реагирует на демонстрации своих граждан, и не станет бездействовать, как во время массовых беспорядков в стране в 2009 году. Такое предупреждение вынесла в пятницу постоянный представитель Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли на заседании Совета Безопасности, проводимом по инициативе американской стороны.

"В 2009 году мир пассивно стоял в стороне, когда надежды иранского народа сокрушались их правительством. В 2018 году мы не будем молчать. Иранский народ вновь вышел на улицы, он просит то, в чем ни одно правительство не может ему отказать на законных основаниях: их права и свободы", - заявила дипломат.

По ее словам, если права человека и другие ценности, заложенные в основе ООН, "хоть что-нибудь значат", мировое сообщество "не просто услышит мольбы" иранского народа, но и отреагирует на них. "Иранскому режиму выносится предупреждение: мир будет смотреть, что вы делаете", - сказала Хейли.

Она подвергла критике иранские власти за то, что они якобы нарушают права своих граждан, а также обвинила Тегеран в дестабилизации ситуации в регионе. Как утверждала постпред США, из-за трат Исламской Республики на вмешательство в дела других стран и подпитку конфликтов на Ближнем Востоке капитал среднестатистической иранской семьи за последние 10 лет сократился на 15%.

США не позволят заглушить протесты

Хейли поблагодарила "свободолюбивые страны", включая Великобританию, Израиль, Канаду, Норвегию, Францию и Швецию, за солидарность с иранскими демонстрантами, но призвала "сделать больше" для того, чтобы поддержать их. "Иранский режим закрывает доступ в интернет, пытаясь помешать участникам акций протеста связываться друг с другом. Они пытаются заглушить голос иранского голоса. Мы не можем позволить этому произойти", - сказала она.

Американский дипломат призвала все государства прислушаться к иранскому населению, а власти в Тегеране - "прекратить подвергать цензуре глас народа и возобновить доступ в интернет". "Ведь в конце концов иранский народ сам определит свою судьбу, а Соединенные Штаты, можете в этом не сомневаться, будут открыто поддерживать в Иране тех, кто хочет обрести свободу, [обеспечить] процветание своих семей и [защитить] достоинство своей страны", - утверждала она.

СБ ООН в пятницу собрался на внеочередное заседание по ситуации в Иране. Вопреки ожиданиям, ни одна из стран-членов Совета не помешала провести дискуссию по данному вопросу. В то время как западные государства, включая Великобританию и Францию, на встрече единодушно выражали поддержку протестующим в Иране, не все из них согласились с мнением Хейли о том, что ситуация в стране представляет угрозу международному миру и безопасности, а именно это является главным условием вынесения темы на обсуждение в Совбезе. Такую позицию, в частности, изложил на заседании французский постпред Франсуа Делаттр.

Протесты не затронули работу ООН

Помощник генерального секретаря ООН по политическим вопросам Тайе-Брук Зерихун на совещании заявил, что всемирная организация не может подтвердить информацию, согласно которой иранские власти чрезмерно жестко реагировали на демонстрации. Он также отметил, что в то время как западные державы выступили в поддержку протестующих, другие государства назвали происходящее в Иране "внутренним делом страны".

Зерихун сообщил, что манифестации не сильно помешали деятельности агентств ООН в Исламской Республике. Он повторил призыв генсека ООН Антониу Гутерриша к отказу от насилия, а также обратил внимание на то, что в последние дни в иранских городах прошли акции в поддержку властей в Тегеране.

Антиправительственные выступления начались в Иране 28 декабря. Их участники выражали недовольство по поводу роста цен и банкротства предприятий. В результате уличных столкновений погибли 45 человек, в том числе полицейские и дружинники. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек, которые в ближайшее время предстанут перед судом.

В то время как иранские власти обвинили в разжигании беспорядков своих оппонентов, постпред США при ООН в пятницу выразила убежденность, что они носят "спонтанный" характер. "Иранский народ знает правду, и мы знаем правду. Они действуют по своей воле, от своего имени, ради своего будущего. Ничто не помешает американцам проявлять солидарность с ними", - сказала она.

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Персоны
Хейли, Никки Гутерриш, Антониу
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