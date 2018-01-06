США возобновят помощь Пакистану в случае выполнения поставленных условий

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. США возобновят предоставление финансовой помощи Пакистану в случае выполнения властями этой страны поставленных Соединенными Штатами условий. Об этом журналистам на брифинге в Пентагоне в пятницу заявил министр обороны Джеймс Мэттис.

"Мы продолжаем сотрудничать с Пакистаном и восстановим помощь, если увидим решительные действия [Исламабада], направленные против террористов, которые представляют такую же серьезную угрозу Пакистану, как и нам", - отметил Мэттис.

В пятницу представитель Управления военного сотрудничества Пентагона Патрик Эванс заявил, что США заморозили по меньшей мере $900 млн, предназначавшихся Пакистану за осуществление антитеррористических операций. По словам Эванса, данное решение затрагивает два направления финансового содействия Пакистану - по линии Пентагона через Фонд поддержки коалиции, которая во главе с США противостоит различным экстремистским группировкам, и по линии Госдепартамента, курирующего военную помощь другим государствам.

Ранее президент США Дональд Трамп, недовольный тем, как Исламабад противодействует экстремистам, заявил, что США зря в течение последних 15 лет предоставили Пакистану финансовую помощь на сумму свыше $33 млрд.