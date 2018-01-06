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США заморозили $125 млн помощи беженцам из Палестины по каналам ООН

Международная панорама
6 января, 1:03 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 6, января. /ТАСС

Ранее президент Соединенных Штатов Дональд Трамп предложил прекратить оказывать финансовую помощь Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем о мире

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ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Администрация США заморозила $125 млн, которые должны были пойти на финансирование Ближневосточного агентства ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ (БАПОР). Об этом сообщил в пятницу информационный портал Axios со ссылкой на дипломатические источники.

Как сообщается, данная сумма составляет треть от ежегодных взносов, которые США перечисляет БАПОР. Вашингтон должен был перечислить деньги еще 1 января. По данным портала, данные средства будут заморожены, пока администрация США не завершит рассмотрение вопроса об оказании помощи Палестине.

Во вторник президент США Дональд Трамп предложил прекратить оказывать финансовую помощь Палестине за нежелание вести переговоры с Израилем о мире.

6 декабря Трамп признал Иерусалим столицей Израиля и распорядился начать перенос в этот город посольства США в стране из Тель-Авива. Статус Иерусалима - одна из ключевых проблем палестино-израильского конфликта. Израильтяне заняли восточную часть города в ходе войны 1967 года и настаивают, что Иерусалим является "единой и неделимой" столицей Израиля. В свою очередь палестинцы хотят сделать восточную часть города столицей своего государства.

БАПОР учреждено в соответствии с резолюцией Генассамблеи (ГА) ООН от 8 декабря 1949 года для обеспечения помощи арабским беженцам из Палестины, потерявшим дома и средства к существованию в результате арабо-израильского конфликта 1948 года. Агентство стало преемником органа ООН по оказанию помощи палестинским беженцам, действовавшего в 1948-1950 годах и распределявшего помощь через добровольные организации, и является вспомогательным органом ГА. БАПОР защищает права палестинских беженцев, содействует им в получении образования, медицинского обслуживания, гуманитарной помощи и социальных услуг.

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Палестино-израильский конфликт Ситуация вокруг статуса Иерусалима
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