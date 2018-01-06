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Тиллерсон выразил уверенность в необходимости более продуктивных отношений с РФ

Международная панорама
6 января, 1:21 дата обновления: 6 января, 2:37 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, января. /ТАСС

Шеф американской дипломатии заявил, что Вашингтон и Москва "обнаружили сферы сотрудничества в Сирии, которые привели к почти полному поражению" террористической группировки "Исламское государство"

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Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

Госсекретарь США Рекс Тиллерсон

© AP Photo/Virginia Mayo, Pool

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Отношения между Вашингтоном и Москвой должны быть более продуктивными, а не такими натянутыми, как в настоящее время. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в опубликованном в пятницу интервью телеканалу CNN.

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По его словам, в плане отношений с Россией для США "это был тяжелый год". "Я ясно говорил, президент [США Дональд Трамп] ясно говорил, что две наши страны должны иметь более продуктивные отношения, - указал глава внешнеполитического ведомства. - Сейчас они очень натянутые по причинам, которые, как я считаю, американцы хорошо понимают".

Тиллерсон заявил, что Вашингтон и Москва "обнаружили сферы сотрудничества в Сирии, которые привели к почти полному поражению" террористической группировки "Исламское государство" (запрещена в РФ) в арабской республике.

Как указал госсекретарь, во время встреч с главой МИД РФ Сергеем Лавровым он говорил ему, что именно Россия должна сделать для улучшения отношений с США, отмечает CNN. По словам шефа американской дипломатии, Соединенные Штаты "дали ясно понять, что краеугольным камнем" в налаживании отношений с РФ является урегулирование ситуации на Украине. "Мы должны добиться прогресса на Украине", - подчеркнул он.

"Вмешательство" и "сговор"

Тиллерсон сообщил, что в разговорах с российскими официальными лицами он поднимает вопрос приписываемого Москве вмешательства в американские выборы 2016 года. "Мы говорим об этом, и мы заявляли им, что это является проблемой", - отметил госсекретарь. По его словам, он говорил россиянам, что "не понимает", почему Москва якобы вмешивается в политические процессы в других странах, в том числе европейских.

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"Для меня это неочевидно в том плане, какую именно пользу это приносит [России]", - сказал глава американского дипведомства. "Это наносит ущерб России, потому что мы не добиваемся прогресса [в отношениях], и они не добиваются прогресса с другими [странами]", - утверждал он. На вопрос, считает ли он, что Россия может вмешаться в промежуточные выборы в Конгресс США, которые пройдут в ноябре текущего года, Тиллерсон ответил: "Надеюсь, что нет".

Коснувшись при этом расследования, которое проводится в США в связи с утверждениями о сговоре между помощниками Трампа и представителями РФ, госсекретарь сообщил, что оно "никак не влияет" на сотрудничество с иностранными партнерами Вашингтона. "Этот вопрос никогда не поднимался во время моих разговоров и двусторонних встреч <...> с какими-либо мировыми лидерами", - отметил Тиллерсон, назвав якобы имевшее место вмешательство РФ "внутренним вопросом".

Трамп и его ключевые помощники неоднократно отвергали подозрения в каких-либо неправомерных контактах с российскими официальными лицами в период предвыборной кампании 2016 года. Москва также множество раз называла беспочвенными утверждения о попытках повлиять на ход президентских выборов в США.

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