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Зампред немецкой партии ХСС заявил о необходимости "финального решения вопроса беженцев"

Международная панорама
6 января, 1:58 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 6, января. /ТАСС

Манфреда Вебера подвергли критике, напомнив об использовавшемся нацистами понятии "окончательное решении еврейского вопроса"

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БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Зампред немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Манфред Вебер во время совещания ХСС в Баварии, говоря о миграционной проблематике, использовал формулировку, напомнившую о временах пребывания у власти в Германии нацистов.

"В 2018 году центральной европейской темой будет финальное решение вопроса беженцев", - привела в пятницу его слова радиостанция Bayerischer Rundfunk. В соцсетях Вебера подвергли резкой критике, напомнив об использовавшемся нацистами понятии "окончательное решении еврейского вопроса" ("Endloesung der Judenfrage").

Сам политик в Twitter подчеркнул, что его неверно поняли и что злой умысел его высказывания - "полнейший абсурд". По словам Вебера, напротив, речь идет о необходимости найти в нынешнем году "общее европейское решение в интересах людей, попавших в бедственное положение.

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