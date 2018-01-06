Зампред немецкой партии ХСС заявил о необходимости "финального решения вопроса беженцев"

БЕРЛИН, 6 января. /ТАСС/. Зампред немецкой партии Христианско-социальный союз (ХСС) Манфред Вебер во время совещания ХСС в Баварии, говоря о миграционной проблематике, использовал формулировку, напомнившую о временах пребывания у власти в Германии нацистов.

"В 2018 году центральной европейской темой будет финальное решение вопроса беженцев", - привела в пятницу его слова радиостанция Bayerischer Rundfunk. В соцсетях Вебера подвергли резкой критике, напомнив об использовавшемся нацистами понятии "окончательное решении еврейского вопроса" ("Endloesung der Judenfrage").

Сам политик в Twitter подчеркнул, что его неверно поняли и что злой умысел его высказывания - "полнейший абсурд". По словам Вебера, напротив, речь идет о необходимости найти в нынешнем году "общее европейское решение в интересах людей, попавших в бедственное положение.

In aller Klarheit: die absichtliche Missinterpretation meiner Aussage hier ist völliger Unsinn und nicht im geringsten von mir beabsichtigt. Es geht gerade im Gegenteil darum, dass es 2018 eine gemeinsame europäische Lösung im Sinne der Hilfe für Menschen in Not braucht. https://t.co/kLu616ohGV — Manfred Weber (@ManfredWeber) 5 January 2018