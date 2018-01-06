Пентагон опубликовал видеозапись сопровождения ВВС США российских Су-30

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Пентагон опубликовал в пятницу видеозапись сопровождения ВВС США двух российских истребителей Су-30 в международном воздушном пространстве "около Балтийского региона" 23 ноября и 13 декабря прошлого года.

Самолеты 493-й истребительной эскадрильи 48-й авиационной группы ВВС США "сопроводили два Су-30 ВМФ РФ в международном воздушном пространстве около Балтийского региона 13 декабря 2017 года", отмечается в размещенном под роликом комментарии. На кадрах также запечатлено сопровождение самолетами F-15 ВВС США двух других "Су-30 ВМФ РФ в международном воздушном пространстве около Балтийского региона 23 ноября 2017 года". В обоих случаях решение командования объяснялось в том числе "отсутствием заранее согласованных полетных планов" российской авиации.

В середине декабря минобороны Литвы сообщило, что истребители НАТО, в рамках четырехмесячной ротации дислоцированные на литовской авиабазе Зокняй, с 11 по 17 декабря один раз сопровождали российские военные самолеты. Как утверждает ведомство, они летели в режиме полного молчания: без заранее согласованных планов, без поддержки связи с наземными центрами управления и с отключенными транспондерами - устройствами автоматической идентификации воздушных судов.

В Минобороны России неоднократно заявляли, что полеты военной авиации выполняются над нейтральными водами в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

Контроль над воздушным пространством стран Балтии, не располагающих для этого собственной авиацией, осуществляют их союзники по НАТО. С 2004 года на ротационной основе четверка истребителей альянса базируется в Зокняе. С апреля 2014 года еще четыре самолета размещены на авиабазе Эмари в Эстонии.