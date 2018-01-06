Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 30.12:
$ 57.6
€ 68.87
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

США поддерживают призывы демонстрантов в Иране к мирной передаче власти

Международная панорама
6 января, 2:17 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК НЬЮ-ЙОРК 6, января. /ТАСС

При этом госсекретарь Соединенных Штатов Рекс Тиллерсон отмечает, что Вашингтон выступает против насилия

Поделиться
Материал из 1 страницы

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают призывы демонстрантов в Иране к переменам в стране и мирной передаче власти. Об этом заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон в опубликованном в пятницу интервью телеканалу CNN.

"Мы поддерживаем мирную передачу власти, и мы наблюдаем стремление к этому, глядя как на прошлые крупные демонстрации [в Иране] во время выборов 2009 года, так и на манифестации, проходящие на улицах сегодня", - отметил он. При этом глава американской дипломатии добавил, что Вашингтон выступает против насилия.

Как считает госсекретарь, народные выступления мотивированы, в частности, недовольством "агрессивным поведением" иранских властей, которое так раздражает США, отмечает CNN. "Мы поддерживаем иранский народ в его стремлении достичь лучшего уровня жизни, большей свободы", - заявил Тиллерсон. "Мы верим, что они заслуживают этого, но лишь от иранского народа зависит организация мирной передачи [власти]", - сказал он, добавив, что Вашингтон поддерживает в этом иранцев.

Госсекретарь в очередной раз подчеркнул, что администрация США следит за действиями Тегерана, заявив, что Вашингтон может ввести очередные санкции в отношении Исламской Республики в случае, если та не изменит свое поведение.

Антиправительственные выступления начались в Иране 28 декабря. Их участники выражали недовольство по поводу роста цен и банкротства предприятий. В результате уличных столкновений погибли 45 человек, в том числе полицейские и дружинники. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек, которые в ближайшее время предстанут перед судом.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ситуация вокруг Ирана Акции протеста в Иране
Персоны
Тиллерсон, Рекс
Страны
США Иран
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
События 2018
Самое ожидаемое в новом году
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Белоруссия закроет свое генконсульство в Одессе
2
Трамп обвинил Клинтон в сговоре с ФБР и Россией
3
Как повлияла на районы Ростовской области ж/д ветка в обход Украины
4
Рубль подешевел в начале торгов на Московской бирже
5
Постпред США при ООН вынесла предупреждение Тегерану на заседании Совбеза
6
Небензя обвинил США в подрыве авторитета СБ ООН в ответ на созыв заседания по Ирану
7
В 16 городах России начался сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина на выборах
Темы дня
Новости партнеров
Реклама