США поддерживают призывы демонстрантов в Иране к мирной передаче власти

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты поддерживают призывы демонстрантов в Иране к переменам в стране и мирной передаче власти. Об этом заявил американский госсекретарь Рекс Тиллерсон в опубликованном в пятницу интервью телеканалу CNN.

"Мы поддерживаем мирную передачу власти, и мы наблюдаем стремление к этому, глядя как на прошлые крупные демонстрации [в Иране] во время выборов 2009 года, так и на манифестации, проходящие на улицах сегодня", - отметил он. При этом глава американской дипломатии добавил, что Вашингтон выступает против насилия.

Как считает госсекретарь, народные выступления мотивированы, в частности, недовольством "агрессивным поведением" иранских властей, которое так раздражает США, отмечает CNN. "Мы поддерживаем иранский народ в его стремлении достичь лучшего уровня жизни, большей свободы", - заявил Тиллерсон. "Мы верим, что они заслуживают этого, но лишь от иранского народа зависит организация мирной передачи [власти]", - сказал он, добавив, что Вашингтон поддерживает в этом иранцев.

Госсекретарь в очередной раз подчеркнул, что администрация США следит за действиями Тегерана, заявив, что Вашингтон может ввести очередные санкции в отношении Исламской Республики в случае, если та не изменит свое поведение.

Антиправительственные выступления начались в Иране 28 декабря. Их участники выражали недовольство по поводу роста цен и банкротства предприятий. В результате уличных столкновений погибли 45 человек, в том числе полицейские и дружинники. По данным иранских властей, за участие в беспорядках арестованы свыше 450 человек, которые в ближайшее время предстанут перед судом.