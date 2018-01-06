Тиллерсон заявил, что США намерены изменить ядерную сделку с Ираном

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Американская администрация намерена выполнить обещание президента Дональда Трампа и внести изменения в Совместный всеобъемлющий план действий (СВПД) по иранской ядерной программе. Об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон в опубликованном в пятницу интервью агентству Associated Press.

"Президент сказал, что он собирается либо исправить его (СВПД - прим. ТАСС), либо отменить, - отметил шеф американской дипломатии. - Сейчас мы пытаемся выполнить обещание, которое он дал, и исправить его".

Тиллерсон пояснил, что администрация Трампа работает с ключевыми членами Конгресса по законодательным вопросам с целью оставить Соединенные Штаты в соглашении по иранской ядерной программе. Как отметил госсекретарь, необходимые для этого изменения могут быть внесены в законодательство страны на следующей неделе.

Об СВПД

Многостороннее соглашение о мирном характере иранской ядерной программы было подписано в Вене летом 2015 года. Его участниками, помимо США и Ирана, являются Россия, Китай, Великобритания, Франция и Германия. СВПД предусматривает отказ Исламской Республики от производства оружейного плутония и снижение объемов обогащенного урана в обмен на снятие международных санкций.

После того как Тегеран выполнил свою часть соглашения, что подтвердили инспекторы Международного агентства по атомной энергии, предыдущий президент США Барак Обама 16 января 2016 года снял с Ирана санкции, введенные Вашингтоном в связи с попытками Тегерана разработать ядерное оружие. При этом многие другие ограничения, касающиеся, к примеру, баллистических ракет, остались в силе. Однако Трамп 13 октября прошлого года отказался подтвердить выполнение Ираном СВПД.

Ожидается, что Конгресс США в январе сделает ответный шаг и изложит свою позицию по ядерной сделке. Сам же Трамп 16 января должен принять решение насчет санкционного давления на Иран. Его предшественник год назад оставил в силе рестрикции, введенные в связи с ракетной программой Исламской Республики, нарушениями прав человека и поддержкой террористов, в чем Вашингтон регулярно обвиняет Тегеран.