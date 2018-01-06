Племянник экс-генсека ООН признался во взяточничестве

НЬЮ-ЙОРК, 6 января. /ТАСС/. Племянник бывшего генерального секретаря ООН Пан Ги Муна, обвиненный властями США во взяточничестве, признал в пятницу свою вину. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, 30-летний Чу Хён Пан признался в суде Манхэттена в том, что участвовал в сговоре с целью дачи взятки некоему чиновнику из Катара. Речь идет о схеме, включавшей сделку по продаже комплекса зданий во Вьетнаме.

Чу Хён Пан, племянник экс-генсека, полномочия которого на посту административного главы ООН истекли 31 декабря 2016 года, является гражданином Южной Кореи, работавшим в Нью-Йорке агентом по торговле недвижимостью. Отец Чу Хён Пана - Пан Ги Сан - занимал должность старшего советника южнокорейской строительной фирмы Keangnam Enterprises. Последняя, как следует из материалов следствия, столкнувшись в 2013 году с острой нехваткой ликвидных средств, обратилась к Чу Хён Пану с просьбой найти инвестора для проекта во Вьетнаме в обмен на комиссию в размере $5 млн.

Как утверждают американские власти, вместо того, чтобы найти средства законным путем, нью-йоркский риелтор и его отец организовали схему, включавшую подкуп чиновника из Катара с целью убедить суверенный инвестиционный фонд его страны приобрести комплекс во Вьетнаме. Передача взяток должна была осуществляться через некоего блогера по имени Малкольм Харрис, который уверял, что является доверенным лицом указанного чиновника.

Следователям удалось выяснить, что в апреле 2014 года Чу Хён Пан и Пан Ги Сан согласились передать через Харриса $500 тыс., а также еще $2 млн после того, как сделка будет завершена. Однако Харрис потратил полученные им деньги на собственные нужды. В результате никакой сделки заключено не было, а Keangnam Enterprises подала в суд заявление о банкротстве.

Приговор в отношении Чу Хён Пана будет вынесен в июне этого года, ему грозит до 10 лет лишения свободы. Пан Ги Сану американские власти предъявили обвинения заочно. Он в настоящий момент находится вне пределов американской юрисдикции.